下腹＆下半身のもたつきに終止符！１日２セット【細見えボディに導く】簡単エクササイズ
「下腹の贅肉をどうにかしたい」「下半身が重たく見える…」という大人世代にこそ試してほしいのが、寝たままでできる簡単エクササイズ【足上げクランチ】。下腹の奥と脚全体を一気に使うため意外とハードですが、その分、ぽっこりお腹や下半身のもたつきにしっかり効くのが魅力です。
大人世代の“ぽっこり下腹”はなぜ落ちにくい？
年齢を重ねるほど、下腹だけがポコッと出やすくなるのは、姿勢のくずれやインナーマッスルの低下が原因。特に下腹部の筋肉（下部腹直筋）は、生活の中で使う場面が少なく、意識的に鍛えないとどんどん弱ってしまいます。
足上げクランチ
（１）仰向けに寝て、両脚と両腕を天井に向かってのばす
（２）両手を両足に近づけるようなイメージで上半身を上げていく
（３）床ギリギリになるまでゆっくりと上半身を下ろして（１）に戻る
これを10回繰り返して１セットとし、“１日あたり２セット〜を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腕や脚を動かすのではなく、お腹に意識を向けて上半身を持ち上げること」、「反動を使わずにゆっくりと行うこと」の２つがポイント。息を吐きながら上半身を持ち上げ、お腹をしっかりと凹ませることを心がけてくださいね。＜エクササイズ監修：齋藤涼太（パーソナルトレーナー協会“Trigger”理事長）＞
