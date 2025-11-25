好きな人の前でやっちゃダメ。意外と男性が引いてしまう「女性の行動」
男性に求愛アピールでしていた行動、実は逆効果になっていることも。
そこで今回は、意外と男性が引いてしまう「女性の行動」を紹介します。
｜過剰なボディタッチ
あなたはボディタッチが過剰になっていませんか？
愛情表現のつもりでも、男性によっては「誰にでもしているかも」とか「軽い女かも」と感じることがあります。
ボディタッチは「思わず触れちゃった」くらいがベストです。
｜リアクションがオーバー
あなたのリアクション、ちょっとオーバーになっていませんか？
また、男性を褒めることのはモテテクの１つですが、あまり褒めすぎると「嘘くさい」と感じられるので注意しましょう。
｜自分についてアピールしすぎる
好きな人に自分のことをもっと知ってもらいたいと思うのは自然なこと。
ですが、自分の性格や考え方などをしつこくアピールするのは男性には逆効果です。
特に、家庭的であること、か弱さなどをアピールする女性は多いので、男性側は「また?!」と少し飽き飽きしているかも。
自分の存在をアピールするなら、男性の意見や考え方、趣味などに共感する形の方が良いでしょう。
｜肌の露出が多い服装
胸元や脚を強調する服装を下品に感じる男性もいます。
あからさまに見せている印象を与えるよりは、チラ見え程度の方が男性ウケ間違いなし。
自分の好みで肌を露出するのは自由ですが、男性へのアピールとして考えるなら注意を向けたいポイントです。
このように言動もファッションも、男性を振り向かせようとやりすぎてしまうのはNG。
程良いバランスを意識した行動で、好きな男性との距離を縮めていってくださいね。
