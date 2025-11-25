「なんか疲れる…」男性が“居心地の悪さ”を感じている時に出すサイン
「最近、彼が前より冷たい気がする…？」
そんな違和感の正体は、彼が“居心地の悪さ”を感じ始めているサインかもしれません。
男性はストレートに「しんどい」と言わないぶん、小さな行動に本音がにじむのです。
そこで今回は、そのサインを紹介します。
会話はあるのに“深い話”を避けるようになる
返信は来るし会話も続く。でも、以前のように感情を共有してくれない…。
これは、彼が心の距離を少し置き始めたサイン。
男性は心に余裕があるときほど自分の気持ちを話してくれるもの。
逆に居心地が悪くなると、“当たり障りのない話”に逃げがちです。
デートの頻度が“理由なく”減っていく
仕事が忙しいわけでもないのに、予定を入れたがらない。
これはかなり強めのサインです。
男性は居心地の良い相手には、短い時間でも会いたくなるもの。
理由の説明がない「なんとなく距離を置く」は、気まずさや疲れを感じている可能性があります。
優しいけど、どこか“温度”が低い
表面上は優しい。でも、以前より目が笑っていない、リアクションが薄い…。
これは“努力して優しくしている状態”です。
男性は気持ちがあるとき、本能的にテンションが上がるもの。
温度が下がったなら、あなたの気持ちを押しつけていないか、一度立ち止まりましょう。
男性が居心地の悪さを感じる背景には、疲れ、すれ違い、期待の押しつけなど、必ず理由があります。
大切なのは“何をしてほしいか”より、“どうしたら２人が楽になれるか”という視点。
お互いのペースを尊重しながら距離を整えるだけで、関係の温度を自然と取り戻せますよ。
