ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３２４ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間11:26）（日本時間01:26）
ダウ平均 46773.18（+324.91 +0.70%）
ナスダック 22804.89（-67.12 -0.29%）
CME日経平均先物 48780（大証終比：+180 +0.37%）
欧州株式25日GMT16:26
英FT100 9607.70（+72.79 +0.76%）
独DAX 23458.18（+219.00 +0.94%）
仏CAC40 8032.51（+72.84 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.487（-0.010）
10年債 4.006（-0.019）
30年債 4.643（-0.026）
期待インフレ率 2.215（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.670（-0.022）
英 国 4.490（-0.047）
カナダ 3.145（-0.025）
豪 州 4.428（-0.015）
日 本 1.798（+0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.47（-1.37 -2.33%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4167.60（+36.80 +0.89%）
ビットコイン（ドル）
87070.50（-1693.20 -1.91%）
（円建・参考値）
1359万3446円（-264342 -1.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
