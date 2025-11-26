NY株式25日（NY時間11:26）（日本時間01:26）
ダウ平均　　　46773.18（+324.91　+0.70%）
ナスダック　　　22804.89（-67.12　-0.29%）
CME日経平均先物　48780（大証終比：+180　+0.37%）

欧州株式25日GMT16:26
英FT100　 9607.70（+72.79　+0.76%）
独DAX　 23458.18（+219.00　+0.94%）
仏CAC40　 8032.51（+72.84　+0.92%）

米国債利回り
2年債　 　3.487（-0.010）
10年債　 　4.006（-0.019）
30年債　 　4.643（-0.026）
期待インフレ率　 　2.215（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.670（-0.022）
英　国　　4.490（-0.047）
カナダ　　3.145（-0.025）
豪　州　　4.428（-0.015）
日　本　　1.798（+0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.47（-1.37　-2.33%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4167.60（+36.80　+0.89%）

ビットコイン（ドル）
87070.50（-1693.20　-1.91%）
（円建・参考値）
1359万3446円（-264342　-1.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ