きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安の動きが優勢となる中、ユーロドルは買い戻しが膨らみ、１．１５ドル台後半まで一時上昇した。本日の２１日線が１．１５６０ドル付近に来ており、その水準での展開を見せている。一方、ユーロ円は一時１８０．１０円付近まで下落していたものの、１８０円台後半まで一時買い戻される展開。伸び悩む動きは出ているものの上昇トレンドに変化はない。



現在、市場ではＥＣＢは利下げサイクルを終了し、当面政策金利は据え置かれると見られている。短期金融市場では追加利下げの確率は５０％未満を示唆。ただ、ファンドマネジャーからは、ＥＣＢの追加利下げの可能性を市場は過小評価しているとの指摘が出ている。



成長が潜在水準を下回っていることから、追加利下げの余地はあると指摘。その上で、米国との金利差拡大を避けるため、ＥＣＢは利下げが必要になるとの見解を示している。来年のＦＲＢが新議長の下で、よりハト派的になれば、ＥＣＢは耐えられないという。２０２６年後半にさらに２－３回の利下げが行われ、中銀預金金利が現在の２．００％から１．５０％未満になると見ているようだ。



EUR/USD 1.1560 EUR/JPY 180.54 EUR/GBP 0.8772



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

