ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４７４ドル高 ナスダックは下げ解消
NY株式25日（NY時間12:04）（日本時間02:04）
ダウ平均 46922.92（+474.65 +1.02%）
ナスダック 22877.68（+5.67 +0.02%）
CME日経平均先物 48885（大証終比：+285 +0.58%）
欧州株式25日終値
英FT100 9609.53（+74.62 +0.78%）
独DAX 23464.63（+225.45 +0.97%）
仏CAC40 8025.80（+66.13 +0.83%）
米国債利回り
2年債 3.479（-0.018）
10年債 4.009（-0.015）
30年債 4.654（-0.016）
期待インフレ率 2.217（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.672（-0.020）
英 国 4.494（-0.043）
カナダ 3.145（-0.025）
豪 州 4.428（-0.015）
日 本 1.798（+0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.74（-1.10 -1.87%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4170.50（+39.70 +0.96%）
ビットコイン（ドル）
87018.00（-1745.70 -1.97%）
（円建・参考値）
1358万4380円（-272521 -1.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
