NY株式25日（NY時間12:04）（日本時間02:04）
ダウ平均　　　46922.92（+474.65　+1.02%）
ナスダック　　　22877.68（+5.67　+0.02%）
CME日経平均先物　48885（大証終比：+285　+0.58%）

欧州株式25日終値
英FT100　 9609.53（+74.62　+0.78%）
独DAX　 23464.63（+225.45　+0.97%）
仏CAC40　 8025.80（+66.13　+0.83%）

米国債利回り
2年債　 　3.479（-0.018）
10年債　 　4.009（-0.015）
30年債　 　4.654（-0.016）
期待インフレ率　 　2.217（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.672（-0.020）
英　国　　4.494（-0.043）
カナダ　　3.145（-0.025）
豪　州　　4.428（-0.015）
日　本　　1.798（+0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.74（-1.10　-1.87%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4170.50（+39.70　+0.96%）

ビットコイン（ドル）
87018.00（-1745.70　-1.97%）
（円建・参考値）
1358万4380円（-272521　-1.97%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ