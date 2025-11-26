ハセット氏のニュースでドル安 ドル円は一時１５５．８０円付近まで下落＝ＮＹ為替 ハセット氏のニュースでドル安 ドル円は一時１５５．８０円付近まで下落＝ＮＹ為替

日本時間の午前２時ころにハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が次期ＦＲＢ議長の最有力候補と伝わってことで、為替市場はドル安の反応を強めている。ドル円は一時１５５．８０円付近まで下落する場面も見られた。



ハセット委員長はトランプ大統領と関係が深く、金利引き下げを強く支持する人物として知られ、大統領の経済観に最も近い存在と見られている。利下げ支持派でもあり、ハセット委員長は「もし自分が議長なら、いますぐ利下げする」と最近述べており、パンデミック後のインフレ対応でもＦＲＢを批判している。



USD/JPY 155.88 EUR/USD 1.1578 GBP/USD 1.3199



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

