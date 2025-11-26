やっぱり【しまむらの淡色】が可愛いーーッ！ 週7で使いたい♡「大優勝バッグ」

ここ数年、フェミニン派のおしゃれさんから支持されている、アイボリーやベージュ系の「淡色」アイテム。相性の良いブラウンがトレンドに挙がる中で、さらに人気が高まっている様子。気軽に使える淡色アイテムをゲットするなら【しまむら】をチェック！ 今回は、冬コーデにマッチする「淡色バッグ」をお届け。どれも、ダークになりがちなこの時期の着こなしを、そっと明るく見せてくれます。季節感のある素材に加え、毎日ヘビロテしたくなる機能性も注目したいポイント。毎日使いたくなりそうな可愛さで、まさに「大優勝！」な存在になるかも。

大きく開くスエード調トート

【しまむら】「SR＊キモウマエPTT」\1,969（税込）

大人女性向け雑誌「InRed（インレッド）」と「リンネル」プロデュースによる【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から、秋の新作として登場したこちらのトート。スエードのような風合いとボアのパイピングが、秋冬らしさを加速させます。上部が広い逆台形型になっているため、荷物を出し入れしやすいのが特徴。内側の中央部には、マグネット式のボタン付き。ワンタッチで閉じられる手軽さは、手袋やコートでかさばる時期に重宝しそうです。

お出かけ向きの幅広ショルダー

【しまむら】「SR＊リボンテ2WAY」\2,420（税込）

例年以上に、ファーライクなアイテムが人気の今季は、大胆に全面フェイクファーのバッグを選んでみるのも素敵。持ち手の付け根はキュッと結ばれたリボン状になっていて、ほんのり可愛さが光ります。マチのあるスクエア型なので、自立しやすく、整理しやすいつくりです。幅広のショルダーは肩に食い込みにくく両手が空くため、お出かけにピッタリ。

うさぎのようなふわふわ感

【しまむら】「YUM＊チャームツキ2way」\2,420（税込）

淡色コーデが得意なママインフルエンサーとのコラボブランド【tal.by yumi.（タル バイ ユミ）】のバッグは、ふわふわのフェイクファーとコロンとしたフォルムがキュート。うさぎの尻尾を連想させる、チャーム付きです。ゲットした@m12314sさんは「持ってみたらふわふわでうさぎさんみたい」とその肌触りについてコメントしています。

荷物が増えても安心なトート

【しまむら】「morinorinkle × choco トートキンチャクツキ」\2,970（税込）

画像のどちらかひとつではなく、なんと2つがセットになったお得なアイテム。ベージュのトートをメインに使いつつ、買い物をして荷物が増えたら、付属の巾着を活用。小振りなドット柄は、淡色とマッチして、大人可愛い雰囲気を与えてくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@m12314s様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S