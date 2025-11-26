　26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万8850円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては190.48円高。出来高は1万841枚となっている。

　TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.61ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48850　　　　　+250　　　 10841
日経225mini 　　　　　　 48855　　　　　+255　　　204755
TOPIX先物 　　　　　　　3322.5　　　　 +32.5　　　 11984
JPX日経400先物　　　　　 29940　　　　　+310　　　　 808
グロース指数先物　　　　　 672　　　　　　+8　　　　 863
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース