日経225先物：26日2時＝250円高、4万8850円
26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万8850円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては190.48円高。出来高は1万841枚となっている。
TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48850 +250 10841
日経225mini 48855 +255 204755
TOPIX先物 3322.5 +32.5 11984
JPX日経400先物 29940 +310 808
グロース指数先物 672 +8 863
東証REIT指数先物 売買不成立
