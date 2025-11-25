『汝、暗君を愛せよ』が「このラノ2026」新作部門1位　“異世界の暗愚王”が主人公の話題作が快挙

本条謙太郎『汝、暗君を愛せよ』（ドリコム）が「このライトノベルがすごい！2026」（宝島社）にて「新作単行本・ノベルズ部門」第1位を獲得した。

【写真】本条謙太郎『汝、暗君を愛せよ』

『汝、暗君を愛せよ』は著者・本条謙太郎のデビュー作。お飾り社長としての人生に嫌気がさして自ら命を絶った「ぼく」は、異世界の若き王の中へと転生する。しかし彼の王国は巨額の赤字財政と列強の干渉に悩まされ、国内には革命の気配すら漂い始めていた。

政治的影響力を無視できない妃候補の令嬢たちと、自分よりも明らかに有能な重臣たちに取り巻かれ、無力な異世界人たる彼にできることはあまりに少ない。だが、何とか“上手くやらなければ”生き残れない。

「ぼくの名は、暗愚な君主の1人として残るだろう。永遠に」。それでもなお、彼は玉座に在り続ける。かつて“投げ捨てた”役割を今度こそ全うするためにーー。第2巻は12月10日（水）に発売予定となっている。

「このライトノベルがすごい！2026」新作単行本・ノベルズ部門第1位獲得を記念して、声優・朴 璐美がナレーションを担当するTVCMが2026年に放送されるほか、11月26日（水）よりBOOK☆WALKER限定でコイン＋50%還元キャンペーン、12月10日（水）からは「暗君」名言しおりがもらえる書店フェアが開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）