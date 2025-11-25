「ゲゲゲのアニメ 『鬼太郎』60年史と70人の言霊」（徳間書店）が2026年1月8日に発売される。

【写真】大判B5サイズ＆400ページ超の圧倒的ボリューム

本書は1968年1月に放送開始して以来、現在も新作が制作され続けているアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』シリーズの55周年を記念して制作された書籍。歴代の作品（第1期ＴＶシリーズから最新作『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』まで）に携わった、おもな関係者のインタビューを保存資料とともに記録。2019年から5年以上かけて取材を重ね、発売に至った背景がある。

メインとなるインタビューページでは、第1期から第6期まで約60年の歴史に関わったキーパーソン70人の「生の声」（言霊）を掲載。お元気な方はすべて新規取材、鬼籍に入られた方はかつての過去の取材（編著者・原口正宏が取材したもの）をもとに記事が構成されている。

また冒頭のカラーページや本文中には、東映アニメーションがアーカイブとして保存していた中間素材、スタッフが個人所蔵していた資料・原画、そのほか新たに発掘された史料の数々を掲載しつつ紹介。カバーイラストの描き手は『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』のキャラクターデザイン・総作画監督を務めた谷田部透湖であり、約60年にわたる『鬼太郎』全史をイメージしたイラストとなっている。

