MAPPA がアニメーション制作を手掛けた「週刊少年ジャンプ」（集英社）4作品の新作グッズが、2025年12月20日（土）・21日（日）に幕張メッセで開催される「ジャンプフェスタ 2026」にて先行販売される。

【写真】浴衣姿のデンジとレゼがグッズに

先行販売されるグッズのラインナップは、MAPPAがアニメーション制作を手掛けている劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、2026年1月よりテレビアニメ続編放送予定の『呪術廻戦』、『地獄楽』、続編制作が決定している『忘却バッテリー』の4作品。それぞれ新規描き下ろしグッズ50点以上がMAPPAブース限定で先行販売。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』からは物語の中心人物であるデンジとレゼの浴衣姿を描き下ろしたアクリルスタンド・クリアファイル・アクリルキーホルダー。『呪術廻戦』からは2026年1月より放送されるアニメでスポットライトが当てられる虎杖と乙骨のアクリルスタンドやクリアファイルやトートバッグなどがラインナップ。

なお今回の新作グッズは後日、MAPPA 公式オンラインショップ「MAPPA online shop」でも販売が予定されている。最新のグッズ情報は「MAPPA グッズ公式 X」にて発信される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）