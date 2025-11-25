»þÂå¾®Àâ¤Î¿·¤¿¤Ê·æºî¡¡ÌÚÆâ¾º¡ØÁÚ½½ÏºÉâÀ¤»ÏËö¡Ù¤¬Âè19²ó½®¶¶À»°ìÊ¸³Ø¾Þ¤Ëµ±¤¯
¡¡¡ØÁÚ½½ÏºÉâÀ¤»ÏËö¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤¬Âè19²ó¡Ö½®¶¶À»°ìÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡É§º¬»ÔÌ¾ÍÀ»ÔÌ±Âè£±¹æ¤Ç¤¢¤ëºî²È¡¦¸Î½®¶¶À»°ì»á¤ÎÊ¸³Ø¤ÎÀ¤³¦¤ËÄÌ¤º¤ëÊ¸·ÝºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¡¢¹á¤ê¹â¤¤Ê¸²½¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö½®¶¶À»°ìÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡ºá¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢¿Í¤òÁþ¤Þ¤º――¤½¤ÎÃË¡¢ÉþÉôÁÚ½½Ïº¡£²þ³×¤ÎÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢±ÖÉÂ¤¬Æü¾ï¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹¹¾¸Í¸å´ü¡£ÀõÁð¤ÎÌô¼ïÌä²°¡Ö¶½ºÑÆ²¡×¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÆóÂÎ¤Î³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÄ®Êô¹Ô½ê¤ÎÄêÄ®²öÆ±¿´¡¦ÉþÉôÁÚ½½Ïº¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔ¿³¤Ê¾õ¶·¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¡¢²¬¤Ã°ú¤Î´°¼£¤ä¾®¼Ô¤Îº´µÈ¤È¤È¤â¤ËÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¦¡£°ìÊý¡¢Ä®°å¼Ô¤ÎÍü½Õ¤ÏË¤«¤ÊÃÎ¸«¤ÇÁÚ½½Ïº¤ÎÄ´¤Ù¤ò½õ¤±¤ëËµ¤é¡¢á×áì¡ÊÅ·Á³Å÷¡Ë¤Î¶ì¤·¤ß¤«¤é¿Í¡¹¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î°åÎÅ½ñ¤ÎËÝÌõ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ø¤·¤²¤Êµ§Åø»Õ¤ÎÁûÆ°¤ä¡¢Åò²°¤Î»°½õ¤ÎÊì»¦¤·µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤¬¤ÆÁÚ½½Ïº¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤Ì¿¿Áê¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£¹¾¸Í¤ÎÄ®¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î°¥´¿¤ò»þÂåÇØ·Ê¤È¤È¤â¤ËÃ°Ç°¤ËÉÁ¤¯¡¢ÊáÊªÄ¢¤Î¿·¤¿¤Ê·æºî¡£
¡¡¡ØÁÚ½½ÏºÉâÀ¤»ÏËö¡Ù¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹Ï¢ºÜÃæ¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ã±¹ÔËÜÈ¯Çä°Ê¹ß¤âNHK¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¡¢WEBËÜ¤Î»¨»ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¡¢AERA¡¢½µ´©¿·Ä¬¤Ê¤É¡¢³Æ»æ»ï¤ÇÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¡Ø»þÂå¾®ÀâSHOW¡Ù¤Î2024Ç¯»þÂå¾®Àâ¥Ù¥¹¥È10¡ÚÃ±¹ÔËÜÉôÌç¡ÛÂè1°Ì¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Â³ÊÔ¤Î¡ØÁÚ½½ÏºÉâÀ¤»ÏËö¡¡´¬Ç·Æó¡Ù¤¬¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÎÌÚÆâ¾º¤Ï¼õ¾Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢½®¶¶À»°ìÊ¸³Ø¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡ØÁÚ½½ÏºÉâÀ¤»ÏËö¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊáÊªÄ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤Ê¸·Ýµ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÊáÊªÄ¢¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¤´Äó°Æ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÊáÊªÄ¢¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢ÂçÊÑ¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Àâ¤ÎÂêºà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Äó°Æ¤Ë±è¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄêË¡¤Ëµò¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìºî°ìºî¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï¿·Ê¹Ï¢ºÜ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¡£¤¢¤Þ¤êËÁ¸±¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¤è¤¤·Á¤ÇÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤――¤À¤¤¤Öíõ½ä¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ©Àï¤¬µÈ¤È½Ð¤¿¤«¶§¤È½Ð¤¿¤«¡£¤½¤ì¤ÏÆÉ¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÚ½½Ïº¤äÍü½Õ¡¢´°¼£¡¢º´µÈ¡¢¤ª²í¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤È¶¦¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢Êó¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾®Àâ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÆâ¾º¡Ê¤¤¦¤Á¡¦¤Î¤Ü¤ê¡Ë1967Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2004Ç¯¡Ø¿·ÁªÁÈ ËëËö¤ÎÀÄÍò¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥åー¡£08Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Øè¬²ÙÃ«¤ÎÇ¡Ù¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÄÚÆâíöô£Âç¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11Ç¯¤Ë¡ØÉºº½¤Î¤¦¤¿¤¦¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢14Ç¯¤Ë¡Ø¶ûÈÔÆ»¼é¡Ù¤ÇÃæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¡¢¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¡¢¿ÆóÂ¾Þ¤Î»°¾Þ¡¢25Ç¯¤Ë¡ØÀãÌ´±ýÍè¡Ù¤ÇÃæ»³µÁ½¨Ê¸³Ø¾Þ¡¢Æ±Ç¯¡Ø´ñ¤Î¤¯¤ËÉ÷ÅÚµ¡Ù¤ÇÀô¶À²ÖÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Ø¤è¤³¤Þ¤ÁÍ¾ÏÃ¡Ù¡Ø¸÷±ê¤Î¿Í¡Ù¡ØµåÆ»Îø¡¹¡Ù¡Ø¹ä¿´¡Ù¡Ø¤«¤¿¤Ð¤ß¡Ù¡ØÁÚ½½ÏºÉâÀ¤»ÏËö¡Ù¡ØÉâÀ¤½÷Ë¼Þ¯ÍîÆüµ¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
