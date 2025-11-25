Îò»Ë¸¦µæ¤ÎµÇ°Èê¡ØÆüÃæÀïÁè»Ë¡Ù¤¬¿·ÁõÈÇ¤ÇÈ¯Çä¤Ø¡¡¿Á°êÉ§¤Ë¤è¤ëÅ°ÄìÄ´ºº¤ÎÁ´ËÆ¤¬ºÆ¤ÓÆÉ¤á¤ë
¡¡¿Á°êÉ§¤Ë¤è¤ë¡ØÆüÃæÀïÁè»Ë¡Ê¿·ÁõÈÇ¡Ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤¬2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎò»Ë²È¡¦¿Á°êÉ§¤Ë¤è¤ë¡¢ÀºÌ©¤Ê»ñÎÁÄ´ºº¤È¸·³Ê¤Ê»ñÎÁÈãÈ½¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¡ØÆüÃæÀïÁè»Ë¡Ù
¡¡Îò»Ë²È¡¦¿Á°êÉ§¤Ë¤è¤ë¡ØÆüÃæÀïÁè»Ë¡Ù¡£ÀºÌ©¤Ê»ñÎÁÄ´ºº¤È¸·³Ê¤Ê»ñÎÁÈãÈ½¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Àè¶îÅª¶ÈÀÓ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢1961Ç¯¤Î½éÈÇ´©¹Ô°ÊÍè¡¢1972Ç¯¤ËÁýÊä²þÄûÈÇ¡¢2011Ç¯¤Ë¤ÏÉü¹ï¿·ÈÇ¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÆüÃæÀïÁè»Ë¸¦µæ¤Î½ñÀÒ¤È¤Ê¤ë¡£âº¹Â¶¶»ö·ï¡¦ÆüÃæÀïÁè³«Àï¤«¤é88Ç¯¡¢½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ë¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤Æ¡ØÆüÃæÀïÁè»Ë¡Ù¤¬Éü´©¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿Á°êÉ§¤¬ËÜ¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉôÆóÇ¯¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿20ºÐ¤Îº¢¡£ËÜ½ñ½éÈÇ´©¹Ô¤Î1961Ç¯¤Ï¿Á¤¬29ºÐ¡£¤³¤Î´Ö¿Á¤Ï¡¢¿ôÉ´Ì¾¤Ë¤âµÚ¤ÖµìÎ¦³¤·³¿Í¤Ê¤ÉÅö»þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎÀïÁè´ØÏ¢»ñÎÁ¤ò¾ÄÎÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Çµ®½Å¤«¤Ä¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤°ì¼¡»ËÎÁ¤ò¼ý½¸¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î»ËÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüÃæÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯¼£¡¢³°¸ò¡¢·³»ö¡¢·ÐºÑ¤Î³ÆÊ¬Ìî¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿½ñÀÒ¤¬¡¢¡ØÆüÃæÀïÁè»Ë¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿Á¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¼Â¾Ú¼çµÁ¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤è¤ë³Øµæ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îò»Ë¸¦µæ¡¢¼ì¤ËÆüÃæÀïÁè»Ë¸¦µæ¤ò³ØÌäÅª¤ËÂÎ·Ï¤Å¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¦µæ¤ËÂç¤¤ÊÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤¿µÇ°ÈêÅª¤ÊÃøºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ´¬Æ¬¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë1961Ç¯¤Ë¿Á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡ÖÃø¼Ô½ø¡×¤ò²¼µ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÇÆÃÊÌ·ÇºÜ¡£¿Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆüÃæÀïÁè»Ë¸¦µæ¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î¸¦µæ´Ä¶¤«¤é»ñÎÁ¼ý½¸¡¢Ä´ºº¤Þ¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÜ¼¡¡Ê¾Ï¡¦ÀáÈÖ¹æ¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï´Á¿ô»ú¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¤Ç¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¤ÇÉ½µ¡Ë
¤Ï¤·¤¬¤ÆüÃæÀïÁè»Ë¸¦µæ¤Î¡Ö¶ÚÆ»¡×¡Ê¹Ãæ°ìÀ®¡Ë¡¿Éü´©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¿Á°êÉ§¡Ë¡¿Ãø¼Ô½ø¡Ê¿Á°êÉ§¡Ë
Âè1¾Ï¡¡ÇßÄÅ¡¦²¿±þ¶Ö¶¨Äê1¡¡½ø2¡¡ÇßÄÅ¡¦²¿±þ¶Ö¶¨Äê¸ò¾Ä¤Î·Ð°Þ3¡¡ÅÚÈî¸¶¡¦¿ÁÆÁ½ã¶¨Äê4¡¡¶¨Äê¤Î¹ñºÝÅªÂ¦ÌÌÂè2¾Ï¡¡²ÚËÌÊ¬Î¥¹©ºî¤Î¼ºÇÔ1¡¡½ø2¡¡¹ÅÄ»°¸¶Â§3¡¡²ÚËÌ¼«¼£±¿Æ°4¡¡Ê¾À©²þ³×5¡¡ºÇ¸å¤ÎÆüÃæ³°¸ò¸ò¾Ä6¡¡å·±ó»ö·ï7¡¡Ãæ¹ñËÜÅÚÅý°ì¤Î¿Ê¹Ô8¡¡ÆüÃæÀïÁèÄ¾Á°¤ÎÂÐ²Ú³°¸òÂè3¾Ï¡¡ÆüÃæÀïÁè¡¡―ÏÂÊ¿¹©ºî¤È¹ÖÏÂ¾ò·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ―ÉÕ¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÏÂÊ¿¹©ºîÂè4¾Ï¡¡âº¹Â¶¶»ö·ï¡¡―¼··î¼·ÆüÌë¤«¤éÈ¬ÆüÌë¤Þ¤Ç―Âè5¾Ï¡¡ÆüÃæÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë³ÈÂçÇÉ¤ÈÉÔ³ÈÂçÇÉ1¡¡¤Ï¤·¤¬¤2¡¡âº¹Â¶¶»ö·ï3¡¡¼··îÈ¬Æü¤Î¾ð¶·4¡¡¼··î¶åÆü¤Î¾ð¶·5¡¡¼··î°ì¡»Æü¤Î¾ð¶·6¡¡¼··î°ì°ìÆü¤Î¾ð¶·7¡¡¼··î°ì»°―°ìÈ¬Æü¤Î¾ð¶·¡ÊÎ¾·³ÂÐÖµ´ü¡Ë8¡¡¼··î°ì¶å―Æó¶åÆü¤Î¾ð¶·¡Ê»öÂÖ°²½´ü¡Ë9¡¡ÂèÆó¼¡¾å³¤»öÊÑ10¡¡À¤ÏÀ¤È¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÆ°¸þ11¡¡Áí¹çÅª¸¡Æ¤Âè6¾Ï¡¡ÆüÃæÀïÁè¤ò¤á¤°¤ëÎó¹ñ¤ÎÆ°¸þÂè7¾Ï¡¡·³»öºîÀï³µ»Ë1¡¡²ÚËÌ¤ÎÀïÆ®2¡¡¾å³¤¤ª¤è¤ÓÆîµþºîÀï3¡¡½ù½£¤ª¤è¤Ó´Á¸ýºîÀï4¡¡¾¼ÏÂ°ì»Í―°ìÏ»Ç¯¤Î·³»öºîÀïÂè8¾Ï¡¡ÀïÁ°´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î³¤³°Åê»ñ¤ÎÅ¸³«²áÄø1¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë2¡¡ÆüËÜÄë¹ñ¼çµÁ¤ÎÀ®Î©3¡¡À¾¸¶¼Ú´¾4¡¡Ëþ½£»öÊÑ5¡¡ÆüÃæÀïÁè6¡¡½ªÀï―³¤³°Åê»ñ¤ÎÁí·è»»―
¤¢¤È¤¬¤ÉÕÏ¿»ñÎÁ´ØÏ¢»ñÎÁËÝ¹ï¡¿Ç¯É½¡¿Î¦³¤³°Åù¼çÍ×¿¦°÷°ìÍ÷É½¡¿´Ø·¸¼çÍ×³°¸ò´±¡¢Î¦³¤·³¿Í¤ÎÎ¬Îò¡¿»²¹ÍÊ¸¸¥¡¿º÷°ú
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¿Á¡¡°êÉ§¡Ê¤Ï¤¿¡¦¤¤¤¯¤Ò¤³¡Ë1932¡Ê¾¼ÏÂ£·¡ËÇ¯¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£1956Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÎ±³Ø¡¢ÂçÂ¢¾ÊºâÀ¯»Ë¼¼Ä¹¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Âó¿£Âç³Ø¡¢ÀéÍÕÂç³Ø¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¤ò2002Ç¯¤ËÂà¿¦¡£Ë¡³ØÇî»Î¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø·³¥Õ¥¡¥·¥º¥à±¿Æ°»Ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢Éü¹ï¿·ÈÇ2012Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¾¼ÏÂÅ·¹Ä¸Þ¤Ä¤Î·èÃÇ¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡¢1994Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆîµþ»ö·ï―¡ÖµÔ»¦¡×¤Î¹½Â¤¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡¢ÁýÊäÈÇ2007Ç¯¡Ë¡¢¡Øâº¹Â¶¶»ö·ï¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¢1996Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿ÍÊáÎº¡Ù¾å²¼¡Ê¸¶½ñË¼¡¢1998Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆüËÜÎ¦³¤·³Áí¹ç»öÅµ¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¢ÂèÆóÈÇ2005Ç¯¡Ë¡¢¡Ø°Ö°ÂÉØ¤ÈÀï¾ì¤ÎÀ¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡¢1999Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Îº×¿À¤¿¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡¢2010Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¶áÂå»Ë12¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡Ù¡ÊPHP ¸¦µæ½ê¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¾¼ÏÂ»Ë¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¡Ù¾å²¼¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡¢1999Ç¯¡Ë¤Ç1993Ç¯ÅÙµÆÃÓ´²¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
