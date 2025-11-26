季節限定！ガーナの大粒トリュフ＜ヘーゼルナッツ＆アーモンド＞が登場

忙しい日常にほっと一息つきたいとき、自分へのご褒美として最適なのが「プレミアムガーナ 大粒トリュフ」です。ロッテから12月2日(火)に登場するこの限定商品は、ヘーゼルナッツ＆アーモンド、サブレ＆フィアンティーヌの2つのフレーバーが楽しめます。全国のコンビニエンスストアと駅売店で購入でき、パウチデザインで持ち運びも便利！贅沢なひとときを提供します。

ヘーゼルナッツ＆アーモンドの贅沢トリュフ



プレミアムガーナ 大粒トリュフ＜ヘーゼルナッツ＆アーモンド＞

「プレミアムガーナ 大粒トリュフ＜ヘーゼルナッツ＆アーモンド＞」は、ガーナチョコレートの濃厚な味わいを、ヘーゼルナッツとアーモンドクランチの食感と共に楽しめる贅沢な一品。

大粒のトリュフを口いっぱいにほおばると、ナッツの香ばしさが広がり、チョコレートのコクとの相性が抜群です。

ヘーゼルナッツとアーモンドのコンビネーションが、まさに至福の味わい。忙しい日々にピッタリの癒しの時間を提供してくれます。

サブレ＆フィアンティーヌの新感覚トリュフ



プレミアムガーナ 大粒トリュフ＜サブレ＆フィアンティーヌ＞

もう一つの魅力的なフレーバー、「プレミアムガーナ 大粒トリュフ＜サブレ＆フィアンティーヌ＞」は、発酵バター入りのサブレと焦がしバター入りのガーナチョコレートが絶妙に融合。

さらに、サクサクのフィアンティーヌがトリュフにふりかけられており、食感の違いが楽しめます。

サブレのバターのコクと、ガーナチョコレートの濃厚さが広がり、贅沢なひとときを味わえる一品です。心を癒やすチョコレートとして、ぜひ試してみてください。

駅売店やコンビニで手軽に贅沢気分！



「プレミアムガーナ 大粒トリュフ」は、全国のコンビニエンスストアや駅売店で販売されるので、気軽に手に入れることができます。

パウチデザインなので持ち運びにも便利で、いつでも贅沢なチョコレートタイムが楽しめます。

価格はオープン価格で、想定小売価格は516円前後（税込）。忙しい日常の中で、ちょっとした贅沢を感じる瞬間が欲しい時にぴったり。年末年始のご褒美にもオススメです♪

ガーナのトリュフで贅沢なひとときを楽しんで♡



「プレミアムガーナ 大粒トリュフ」は、2種類のフレーバーが登場し、濃厚なガーナチョコレートと食感の異なる素材が絶妙に調和した贅沢なチョコレート。

全国のコンビニや駅売店で手に入るので、忙しい毎日の中で、手軽に心を癒やす時間を楽しめます。価格もリーズナブルで、自分へのご褒美に最適。

新しいトリュフの美味しさを、ぜひ試してみてください♪