プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「オーブントースターでサンマの塩焼き」 「芋団子汁」 「インゲンとヒジキの白和え」 の全3品。
食べたいけど、魚を焼いた後の後片付けが面倒！　そんな悩みを解消するオーブントースターを使った焼き魚献立は必見です。

【主菜】オーブントースターでサンマの塩焼き
魚焼きグリルは後片付けが大変！　オーブントースターならひっくり返す必要もなく、美味しくサンマが焼きあがります。

調理時間：30分
カロリー：322Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

サンマ  2尾   塩  適量 ＜洗う用の酢水＞
  水  500ml
  酢  大さじ1~2
大根おろし  適量 カボス  (あれば)1/2個

【下準備】

オーブントースターの天板のサイズに合わせてオーブンシートを敷く。

天板からはみ出すと火が付く可能性があるので、天板に入るサイズに切りましょう。

【作り方】

1. サンマは斜め半分に切る。腹ワタを取り出し、水洗いする。さらに混ぜ合わせた＜洗う用の酢水＞で洗って、キッチンペーパーで水分を拭く。

酢水で洗うことで生臭さをなくします。
2. サンマの両面に塩適量を振って15分ほど置き、表面の水分をキッチンペーパーで拭く。

置く時間は調理時間に含みません。
3. (2)のサンマをオーブンシートを敷いた天板に並べ、15分程度オーブントースターで焼く。器に盛り、大根おろしと4つのくし切りにしたカボスを添える。

【スープ・汁】芋団子汁
ジャガイモで団子を作り、具だくさんのみそ汁に入れて食べます。芋団子は多めに作って冷凍保存も可能！

調理時間：25分
カロリー：140Kcal
材料（2人分）

＜芋団子＞
  ジャガイモ  1~2個
  片栗粉  大さじ2
  塩  少々
大根  3~4cm
ゴボウ  5~6cm
ニンジン  1/4本 だし汁  400ml
みそ  大さじ2.5
ネギ  (刻み)少々

【下準備】

ジャガイモはしっかり洗い、皮がついたまま濡らしたキッチンペーパーで包み、ラップを巻く。電子レンジで3分加熱する。

ジャガイモの大きさによって加熱時間が異なります。柔らかくなるまで時間を調整してください。
大根は皮をむき、厚さ5mmのイチョウ切りにする。ゴボウはタワシできれいに水洗いし、薄い輪切りにする。ニンジンは皮がついたまま5mmのイチョウ切りにする。

【作り方】

1. ＜芋団子＞を作る。ジャガイモの皮をむき、ボウルでなめらかになるまでマッシュする。片栗粉、塩を加え、なめらかになるまで混ぜる。

2. (1)を直径3cm程度の円錐形に丸め、耐熱容器に並べる。ラップをかけ、電子レンジで3分加熱する。

3. 鍋を中火にかけ、大根、ゴボウ、ニンジンを入れ、分量外の塩少々を振って乾煎りする。分量外の水大さじ3を入れ、蓋をして蒸し煮にする。

あらかじめ塩を入れて蒸しておくと、根菜のアクが取れます。
4. (3)の鍋にだし汁を加え、ひと煮たちしたら火を弱め、具材が柔らかくなるまで煮る。

5. (4)にみそを溶き入れ、(2)の＜芋団子＞を加えて少し煮る。器に注ぎ、ネギを散らす。

【副菜】インゲンとヒジキの白和え
練りゴマを使った白和えは、濃厚で美味しい。手間はかかりますが、納得の一品です。

調理時間：25分
カロリー：136Kcal
材料（2人分）

サヤインゲン  8~10本 芽ヒジキ  大さじ1
クコの実  大さじ1
＜白和え衣＞
  木綿豆腐  1/2丁
  きび砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  練り白ゴマ  大さじ1

【下準備】

クコの実は水に浸しもどす。

【作り方】

1. 熱湯に木綿豆腐を入れて5〜7分、中火でゆでて取り出す。

2. 続けてサヤインゲンを柔らかくなるまでゆで、ザルに上げて粗熱が取れたら、軸側を少し切り落として長さ3〜4cmの斜め切りにする。

3. さらに芽ヒジキを加え、柔らかくなるまでゆでてザルに上げる。

下ゆでを同じ鍋で色の薄いものから順番にゆでると、時短になります。
4. ＜白和え衣＞の材料をすり鉢に入れ、ペースト状になるまですり混ぜる。

フードプロセッサーやハンドミキサーを使うと便利です。
5. (4)に、サヤインゲン、芽ヒジキ、クコの実を入れて和え、器に盛る。

