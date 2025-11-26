【今日の献立】2025年11月26日(水)「オーブントースターでサンマの塩焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「オーブントースターでサンマの塩焼き」 「芋団子汁」 「インゲンとヒジキの白和え」 の全3品。
食べたいけど、魚を焼いた後の後片付けが面倒！ そんな悩みを解消するオーブントースターを使った焼き魚献立は必見です。
【主菜】オーブントースターでサンマの塩焼き
魚焼きグリルは後片付けが大変！ オーブントースターならひっくり返す必要もなく、美味しくサンマが焼きあがります。
調理時間：30分
カロリー：322Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
水 500ml
酢 大さじ1~2
大根おろし 適量 カボス (あれば)1/2個
天板からはみ出すと火が付く可能性があるので、天板に入るサイズに切りましょう。
酢水で洗うことで生臭さをなくします。
2. サンマの両面に塩適量を振って15分ほど置き、表面の水分をキッチンペーパーで拭く。
置く時間は調理時間に含みません。
3. (2)のサンマをオーブンシートを敷いた天板に並べ、15分程度オーブントースターで焼く。器に盛り、大根おろしと4つのくし切りにしたカボスを添える。
【スープ・汁】芋団子汁
ジャガイモで団子を作り、具だくさんのみそ汁に入れて食べます。芋団子は多めに作って冷凍保存も可能！
調理時間：25分
カロリー：140Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ジャガイモ 1~2個
片栗粉 大さじ2
塩 少々
大根 3~4cm
ゴボウ 5~6cm
ニンジン 1/4本 だし汁 400ml
みそ 大さじ2.5
ネギ (刻み)少々
ジャガイモの大きさによって加熱時間が異なります。柔らかくなるまで時間を調整してください。
大根は皮をむき、厚さ5mmのイチョウ切りにする。ゴボウはタワシできれいに水洗いし、薄い輪切りにする。ニンジンは皮がついたまま5mmのイチョウ切りにする。
2. (1)を直径3cm程度の円錐形に丸め、耐熱容器に並べる。ラップをかけ、電子レンジで3分加熱する。
3. 鍋を中火にかけ、大根、ゴボウ、ニンジンを入れ、分量外の塩少々を振って乾煎りする。分量外の水大さじ3を入れ、蓋をして蒸し煮にする。
あらかじめ塩を入れて蒸しておくと、根菜のアクが取れます。
4. (3)の鍋にだし汁を加え、ひと煮たちしたら火を弱め、具材が柔らかくなるまで煮る。
5. (4)にみそを溶き入れ、(2)の＜芋団子＞を加えて少し煮る。器に注ぎ、ネギを散らす。
【副菜】インゲンとヒジキの白和え
練りゴマを使った白和えは、濃厚で美味しい。手間はかかりますが、納得の一品です。
調理時間：25分
カロリー：136Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
クコの実 大さじ1
＜白和え衣＞
木綿豆腐 1/2丁
きび砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
練り白ゴマ 大さじ1
2. 続けてサヤインゲンを柔らかくなるまでゆで、ザルに上げて粗熱が取れたら、軸側を少し切り落として長さ3〜4cmの斜め切りにする。
3. さらに芽ヒジキを加え、柔らかくなるまでゆでてザルに上げる。
下ゆでを同じ鍋で色の薄いものから順番にゆでると、時短になります。
4. ＜白和え衣＞の材料をすり鉢に入れ、ペースト状になるまですり混ぜる。
フードプロセッサーやハンドミキサーを使うと便利です。
5. (4)に、サヤインゲン、芽ヒジキ、クコの実を入れて和え、器に盛る。
