熊本県阿蘇地方で震度5強の地震発生 今後1週間は同規模の地震に注意

2025年11月25日午後6時01分頃、熊本県阿蘇地方を震源とする地震が発生しました。この地震により、熊本県の産山村で震度5強を、大分県竹田市で震度5弱を観測したほか、近畿地方から九州地方にかけて震度4～1の地震を観測しています。気象庁によると、地震の規模はマグニチュード5.8（暫定値）、震源の深さは約9kmと推定されています。

気象庁の解説資料をもとに今回の地震のメカニズムや警戒の見通し、過去の地震との比較、注意点をまとめました。

地震発生から2～3日程度は、強い揺れをもたらす地震が発生することが多い

気象庁は、揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどの危険性が高まっているため、今後の地震活動や雨の状況に十分注意するよう呼びかけています。

今回の地震が発生した地域では、過去に大きな地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があります。そのため、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意するとともに、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあります。特に地震発生から2～3日程度は、強い揺れをもたらす地震が発生することが多いため、警戒が必要です。

地震の発生状況と特徴

今回の地震は、熊本県阿蘇地方の深さ約9kmで発生しました。発震機構（地震が起きた際の岩盤の動き方）は、北北西-南南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で、地殻内で発生した地震と考えられています。

地震発生後、午後7時までの間に震度1以上を観測した地震が9回発生しており、そのうち震度2が5回、震度1が4回観測されています。また、佐賀県南部と熊本県阿蘇では長周期地震動階級1を観測しました。

過去の地震活動との関連 1975年には1.4日後にM6.1地震

今回の地震周辺地域では、過去にも大きな地震が発生しています。特に注目されるのは2016年4月に発生した「熊本地震」です。

この地震では、4月14日にマグニチュード6.5、4月16日にはマグニチュード7.3の地震が発生し、最大震度7を2回記録しました。

1975年には阿蘇地方でM5.5の地震の1.4日後にM6.1

また、1975年には熊本県阿蘇地方でM5.5の地震の1.4日後にM6.1の地震が発生した事例もあります。今回の地震と同様に、大きな地震の後に規模の近い地震が続発するケースが過去に確認されています。

日頃からの地震への備え

気象庁は、日本国内ではいつどこで強い揺れを伴う地震が発生してもおかしくないとして、日頃からの地震への備えを心がけるよう呼びかけています。具体的には以下のような対策が推奨されています。

1. 家具の固定

2. 非常用持ち出し袋の準備

3. 水や食料の備蓄

4. 避難場所や避難経路の確認

5. 感震ブレーカーの設置

6. 建物の耐震化

