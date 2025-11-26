【ZARAのグレー】がセンス別格！ 40・50代におすすめ♡「上品コート」

冬コーデの顔を担うコートを捜索中という大人女性は、ぜひ【ZARA（ザラ）】を選択肢に。クラシカルなスタイリングがトレンドの今のムードにマッチする“グレー”の「上品コート」が、ZARAでは豊作なんです。端正なロングコートから辛さを抑えたエッジィなショートコートまで、デザインの幅が広いのが魅力。40・50代のおしゃれ心をくすぐるハイセンスなグレーコートを紹介します。

大きめの襟が品よく華やかに魅せるロングコート

【ZARA】「ソフトオーバーサイズコート」\13,590（税込）

ドロップショルダーのややオーバーなシルエットが、コーデのこなれ感を高めてくれそうなロングコート。ストンとした落ち感が縦ラインを強調。ダブルブレスト仕様の端正なデザインと落ち着いたグレーの色合いも相まって、クラシカルな品を感じさせます。大きめの襟が顔まわりを華やかに見せ、小顔効果も狙えそうです。

ヴィンテージライクなトレンチコートで上級者見え

【ZARA】「ワックスフィニッシュ コーデュロイカラー トレンチコート」\15,990（税込）

一点投入でおしゃれ上級者感をUPさせられそうな主役級のロングコート。ワックス加工による表面のヴィンテージライクな風合いとコーデュロイ素材の襟がアクセントになり、大人コーデに上品なひと癖をプラスしてくれそう。深みのあるカーボングレーの色合いは黒より重くなりすぎず、ロング丈でもどこか柔らかな雰囲気を演出できそうです。

アレンジを楽しめるミドル丈コートで気分転換を

【ZARA】「ソフト ダブルポジションカラーコート」\10,990（税込）

黒のコートと差別化しやすい少し明るめのグレーは、いつものコーデの気分転換を図るのにぴったりな一着。裾にかけてやや広がった控えめなAラインシルエットは共布のベルトで締めればメリハリが強調され、より女性らしくエレガントな印象に。シャープな襟は立てることでハイネックとしてもアレンジできるので、着回し力の高さにも期待できます。

アシンメトリーの襟元にエッジが光るショートコート

【ZARA】「ZW COLLECTION ウールショートコート」\8,590（税込・セール価格）

ウールをブレンドした上品な風合いがコーデをクラスアップしてくれそうなショート丈のコート。黒に近いダークグレーの色合いは引き締め役に期待でき、辛口にも寄りすぎないのが魅力です。アシンメトリーになったエッジィな襟元のデザインに、ZARAらしいセンスが光ります。デザインを隠してしまいたくない華やかなスカートと合わせて、ドレッシーに着こなすのも素敵！

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ