バイエルンは25日、なでしこジャパンのMF谷川萌々子（20）と契約延長を発表。新契約は2029年6月までとなった。



谷川は2024年1月にバイエルンへ加入したが、その後スウェーデンのローゼンゴードへ1年間のレンタル移籍を果たす。そこでリーグ戦20試合で16ゴール3アシストという圧巻の成績を残し、2025年1月にバイエルンへ復帰。



武者修行を経た同選手は昨シーズン途中からの合流となったが、リーグ戦とカップの2冠に貢献。谷川のバイエルンでの存在感は増しており、今シーズンはここまでリーグ戦11試合で5ゴール1アシスト、UEFA女子チャンピオンズリーグでは4試合で1ゴールをマークしている。





契約延長を受けて、バイエルンの女子チームマネージャーを務めるビアンカ・レヒ氏はクラブの公式サイトにて次のように谷川を絶賛した。「谷川萌々子との契約延長について、疑問の余地は全くなかった。彼女がミュンヘンに初めて来た日から、彼女の成長の可能性を十分に認識していた。特にここ数週間、数ヶ月で萌々子は実力を示し、我々に大きな喜びをもたらしている。彼女のプレイスタイルは特別。ボールさばきは驚くほど繊細で、ピッチ上で誰もが見ていないものも見抜く力を持っている。彼女のサッカーを見るのは本当に楽しい」成長止まらぬなでしこの至宝・谷川は契約延長を受けて次のように喜びのコメントを残している。「ミュンヘンでのこれからの日々をとても楽しみにしている。チームに加入して以来、本当に居心地の良さを感じており、最初から温かく迎えられた。このチームの一員になれたことを大変嬉しく思う。バイエルンは世界でも有数のビッグクラブで、このユニフォームを着られることは、私にとって大きな名誉。これからも自分の能力を発揮し続け、常に成長してチームと共に成功を収め、クラブと共に多くのトロフィーを勝ち取りたい」