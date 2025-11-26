家族との時間増やす「おかず宅配」　“圧倒的な時短”と“作りたてのようなおいしさ”　共働き世帯支える新たな一手

自宅に届く手づくりおかずのサブスクサービス。

家事の負担を減らし、家族の時間を増やします。

共働き世帯が1300万世帯に達した現代の日本。

仕事と家事の両立で慌ただしい日々を送り、“自分たちの時間が取れない”という悩みを持つ家庭が増えています。

特に負担が大きいのは、食事の支度にかかる時間。

献立作りや買い物、料理、後片付けなど、1日2時間以上費やしているといわれる中、目指すのは共働き世帯を救う“食の救世主”。

「Antway」代表取締役・前島恵さん：

あらゆる家庭から義務をなくす。夕飯の準備に掛かっていた時間がほぼゼロになる。

家事の負担を減らし、家族との豊かな時間を増やす「手づくりおかずの宅配サービス」とは。

東京都内に住む岩田さん一家。

夫の寛司（かんじ）さんと妻の菜津美（なつみ）さんは、共働きで2人の子供を育てていますが、ある悩みがあります。

共働きで2人の子供を育てる・岩田菜津美さん：

午前8時前には上の子が学校に出るので、午前8時のタイミングで私も仕事に出たくて。終わらない仕事は家でもできるから、午後6時に帰って、ご飯を作って。そんな事よりもっと話しを聞いてとか、早く何したいとか。

家事の負担を減らし、家族との時間をゆっくり過ごしたい。

そんな思いで利用し始めたのが、手づくりおかずを“冷蔵”で宅配してくれるサブスクリプションサービス「つくりおき.jp」です。

週に1度、3食分か5食分のお総菜をまとめて個人宅へ配送してくれます。

共働きで2人の子供を育てる・岩田菜津美さん：

罪悪感なく、私が自分で作って出すのと同じ感覚。

レンジで温めてすぐに食卓に出せる“圧倒的な時短”と、冷蔵で配送するからこそ食材本来の鮮度を保ち、作りたてのようなおいしさを実現。

4日間日持ちする便利さも兼ねそなえ、利用者の約8割が共働き世帯や子育て世帯だといいます。

「Antway」代表取締役・前島恵さん：

家庭で作った料理に近いような状態ということで“冷蔵”で届けている。家事・炊事とやるかやらないかを全ての人が選べる状態にして、自分の人生にとって意味があることにより時間を使えて、幸福な人が増えていくような世界にしたい。

メニューは管理栄養士が監修し、週替わりで栄養バランスが取れた11品目の料理を提供。

レシピの数は何と1000以上にも及びます。

一般的な食品製造ラインは、同じメニューを大量生産することを前提に設計・機械化されていますが、「つくりおき.jp」では、人の手による柔軟な作業と機械化を組み合わせることで、業界でも珍しい“冷蔵・多品種・大量生産”を実現。

データを活用した作業の効率化にも取り組み、多彩なお総菜を毎週提供することが可能に。

“企業が従業員を支える新たな一手にもなりたい”、そんな思いから法人プランを開始。

住友商事など、導入する大手企業が増えています。

住商ベンチャー・パートナーズ 代表取締役・山木英裕さん：

共働き家庭ってどこに多くいるのか考えた時に、大企業に多くいると思った。自分の時間ができたという社員と会社の関係づくりに寄与できる。