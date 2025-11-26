宇都宮発3ピースギターロックバンド・Leaf and the girlが、6曲入りEP『The Merry Go Round』の配信をスタートした。

同作品は、シングル「youth leaf」以来、約1年3ヶ月ぶりの音源リリース。3曲以上収録された音源を出すのは2020年1月にリリースした『Journey』以来、実に5年振りとなる。『The Merry Go Round』は、佐藤一天（Vo, B）曰く、作曲に関する引き出しやアイデアと、メンバー全員がレコーディング時点で各々持っていた音楽的なスキル、それら全てを出し尽くして作ったという自信作。

特にリードトラックの「Merry Go!」は、ピアノのグリッサンドから煌びやかにスタートする、シャッフルビートとウォーキングベースに楽しげなメロディが乗った愉快で痛快な楽曲で、Leaf and the girlの歴代楽曲の中でも超絶ポップに振り切れた一曲に仕上がっている。

1曲目からいきなり度肝を抜かれる「Merry Go!」を筆頭に、個性も方向性もバラバラに振り切った良曲がずらりと並び、人気アトラクションを体験したような満足感と、バンドの今後に大きな期待感を感じられるはずだ。

◆ ◆ ◆

前作「Journey EP」から5年経過して、その間色々な種類の悩みや迷いがあったけれども、それでもロックバンドは最高に楽しいものだと、自分たちなりの証明となる音源ができました。

まだ見ぬあなたへ届きますように。

2nd EP「The Merry Go Round」をよろしくお願いします。

Vocal,Bass佐藤一天（サトウカズマ）

◆ ◆ ◆

配信EP『The Merry Go Round』

2025年11月26日(水)配信

https://lnk.to/TheMerryGoRound

1.Merry Go!

2.スーパーデキレース

3.Navy Blue

4.mellow snow

5.流れ星に憧れて

6.今を生きて メンバー佐藤一天による全曲解説

https://note.com/kzmprog11/n/n1aabb48b0380

◆Leaf and the girl オフィシャルリンク