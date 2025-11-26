12月2日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『セルフネグレクト』
セルフネグレクト
◆テーマ【セルフネグレクト】
食事や入浴・掃除など、生きていく上で必要とされる行為を放棄し
心や体の健康が脅かされている状態「セルフネグレクト」。
原因はストレスや孤独、家庭環境など様々…
昨今、若者にも増えていると言われる「セルフネグレクト」について
今夜はDEEPに語らいます。
▼フィギュアスケート高橋成美は引退後ご飯を食べる価値がないと感じていた
▼半年間引きこもりお風呂も2回しか入らなかったという俳優・しゅはまはるみ
▼仕事は大丈夫だけど…自分の生活のことになると後回しになってしまう辻愛沙子
▼Travis Japan・吉澤閑也が周りに頼ることができるようになったきっかけ
▼精神科医・木村好珠から学ぶ「セルフネグレクト」との向き合い方
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
ファーストサマーウイカ
ゲスト
吉澤閑也（Travis Japan）／
木村好珠（精神科医）・しゅはまはるみ・高橋成美・辻愛沙子 ※50音順