セルフネグレクト

◆テーマ【セルフネグレクト】

食事や入浴・掃除など、生きていく上で必要とされる行為を放棄し

心や体の健康が脅かされている状態「セルフネグレクト」。

原因はストレスや孤独、家庭環境など様々…

昨今、若者にも増えていると言われる「セルフネグレクト」について

今夜はDEEPに語らいます。

▼フィギュアスケート高橋成美は引退後ご飯を食べる価値がないと感じていた

▼半年間引きこもりお風呂も2回しか入らなかったという俳優・しゅはまはるみ

▼仕事は大丈夫だけど…自分の生活のことになると後回しになってしまう辻愛沙子

▼Travis Japan・吉澤閑也が周りに頼ることができるようになったきっかけ

▼精神科医・木村好珠から学ぶ「セルフネグレクト」との向き合い方

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

ファーストサマーウイカ

ゲスト

吉澤閑也（Travis Japan）／

木村好珠（精神科医）・しゅはまはるみ・高橋成美・辻愛沙子 ※50音順