くるり・岸田繁が、クラシック作品『岸田繁 弦楽四重奏作品集 第1巻』を本日デジタルリリースした。

岸田にとって初の弦楽四重奏作品集となる本作は、“多ジャンル音楽の融合”をテーマに、抒情的なメロディと色彩豊かな音楽表現がちりばめられた岸田繁の弦楽作品を披露した公演＜岸田繁×Style KYOTO管弦楽団〜個展〜＞を収録した実況録音盤。

先行配信された「弦楽四重奏のための古風な舞曲『あなたとの旅』」をはじめとする弦楽四重奏版に生まれ変わった過去の弦楽作品、「弦楽四重奏曲第二番『変な料理』」の初演、そしてくるりの楽曲「奇跡」を主題にした変奏曲を、Style KYOTO管弦楽団の新進気鋭の若手演奏家が演奏している。

なお同作品のCDは、ただいま展開中のくるりの全国ツアー＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて〜＞の各会場で販売されている。

◾️岸田繁・Style KYOTO管弦楽団弦楽四重奏『岸田繁 弦楽四重奏作品集 第1巻』

2025年11月26日（水）デジタル配信

ユニバーサルミュージック

試聴・予約：https://classic.lnk.to/ShigeruKishidaStringQuartetWorksVol1PR 岸田繁作曲

[1] 弦楽四重奏のための古風な舞曲『あなたとの旅』 岸田繁作曲

弦楽四重奏曲第二番『変な料理』

[2] i. 帰結しない味覚

[3] ii. ハバネロ入りハバネラ

[4] iii. ドリアンの遊び 岸田繁作曲

弦楽四重奏曲第一番『月の恋、愛の日』

[5] 第一楽章

[6] 第二楽章

[7] 第三楽章

[8] 第四楽章 岸田繁作曲・Juvichan作/編曲

[9] 岸田繁『奇跡』の主題による12の変奏曲 Style KYOTO管弦楽団弦楽四重奏

山田周 - 1st Violin

谷本沙綾 - 2nd Violin

梶原千聖 - Viola

谷口晃基 - Cello

★2025年6月15日・京都芸術センターにて実況録音

■デジタルシングル「瀬戸の内」 2025年11月14日（金）リリース

配信URL： https://lnk.to/Quruli_Memories_of_Seto

■アルバム『儚くも美しき12の変奏』

2026年2月11日（水）CD発売

2026年3月25日（水）アナログ発売 ◆生産限定盤（CD +DVD +Tシャツ）

デジパック仕様 価格:\9,900（税込）商品番号 : NMRS - 1001 POS: 4943566314593

※TシャツSIZE : unisex / Lサイズ 素材：コットン100% カラー：Black

サイズ：身丈 約73cm / 身巾 約55cm / 肩巾 約50cm / 袖丈 約24cm

▼CD収録内容

「ワンダリング」「Regulus」「La Palummella」「瀬戸の内」「3323」ほか全12曲収録

▼DVD収録内容

・くるり ホールツアー2025 Quruli Voyage 〜くるりと弦楽四重奏〜

・[京都音楽博覧会2025 in梅小路公園]

から、全10曲収録予定 ◆初回限定盤（CD +DVD）

デジパック仕様 価格:\6,600（税込）商品番号 : NMRS-1002 POS: 4943566314609 ◆通常盤（CD only）

価格:\3,500（税込）商品番号 : NMRS-1003 POS:4943566314616

【アナログ盤】 ※3/25発売

2枚組 重量盤 価格:\6,600(税込) 商品番号: NMRS-1004 POS: 4943566314593 ▼CDアルバム先着予約購入者特典

Amazon.co.jp：ハンドタオル

楽天ブックス： アクリルキーホルダー(5cm角)

セブンネット： コンビニエコバッグ

タワーレコード：クリアファイル(A4サイズ)

一般店：オリジナルポスター(A3サイズ)

※アルバム先着予約購入特典は無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※アナログ盤は対象外となりますので、ご了承ください。 ▼ツアー会場予約特典

2025年開催会場

・プリントサイン入りジャケットステッカー

(各会場3名様に抽選で直筆メッセージ入り)

