Vaundyが、毎週日曜午後6時より放送中のTBS「世界遺産」の新テーマ曲として書き下ろした「軌跡」を本日配信リリースした。

今回の楽曲は、ロンドン・Abbey Road Studios にてレコーディングされ、自身でオーケストラアレンジまで手掛けた初の楽曲となる。「世界遺産」公式YouTubeチャンネルには世界遺産の絶景映像とコラボしたプロモーションビデオも公開されているので、ぜひチェックしてほしい。

なおVaundyは、12月14日15日にわたってMBS/TBS系列「情熱大陸」と「日曜日の初耳学」の2番組による、番組史上初の取り組みとなるコラボレーション出演が決定しており、年末には3年連続となるNHK「紅白歌合戦」の出場、2026年2月からは男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアー＜Vaundy DOME TOUR 2026＞を全公演完売で開催する。

◾️「軌跡」

2025年11月26日（水）配信リリース

TBS「世界遺産」新テーマ曲

配信：https://lnk.to/kiseki_vaundy

◾️TV出情報 ◆「日曜日の初耳学」「情熱大陸」放送詳細（時刻は追って解禁となります）

・12月14日（日）放送

「日曜日の初耳学」に林修氏のゲストとして出演。その後、「情熱大陸2夜連続スペシャル」の第1夜へ接続。 ・12月15日（月）放送

「情熱大陸2夜連続スペシャル」の第2夜（密着ドキュメンタリー）として放送。

◾️＜Vaundy DOME TOUR 2026＞ 2026年

2月7日（土）福岡県 みずほPayPayドーム福岡 SOLD OUT

2月8日（日）福岡県 みずほPayPayドーム福岡 【追加公演】SOLD OUT

2月14日（土）東京都 東京ドーム SOLD OUT

2月15日（日）東京都 東京ドーム SOLD OUT

3月14日（土）大阪府 京セラドーム大阪 SOLD OUT

3月15日（日）大阪府 京セラドーム大阪 SOLD OUT

3月28日（土）北海道 大和ハウス プレミストドーム SOLD OUT 全公演 開場16:00/開演18:00

主催・企画：SDR/Vaundy_ART Work Studio

制作：SDR・WONDER LIVE Inc.

ツアー特設サイト：https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026