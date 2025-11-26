NEK!が、1stアルバム『MEME』を本日リリースした。

結成から2年も経たずにリリースされたこのアルバムは全10曲を収録しており、先行配信されたリード曲の「GiMMiCK」を含め新曲は8曲という渾身の一枚となっている。タイトルの『MEME』は「人から人へ模倣を通じて伝播する現象」という意味で、インターネットを通じてあるコンテンツが拡散されていくことを表現した「インターネットミーム」という言葉としても馴染みがある。これと同様にNEK!の音楽が世界に広く拡散されるように、という想いを込めて制作された本作は、まさに「スラングロックバンド」を謳って活動するNEK!初のアルバムテーマとしても至言と言える作品に仕上がっているとのこと。SNSを介して結成され、様々な音楽的ルーツを持つメンバーが集まったNEK!だからこそ生み出すことの出来る、個性溢れた10曲からなる「#ネキミーム」をぜひチェックしてほしい。

通常盤ジャケット写真

また、NEK!のSNSではアルバムリリースに先立って、彼女たちのルーツでもあるSNSのショート動画にて新曲の一部を投稿しており、「Scrap Book」のイントロ動画は投稿早々に各SNSで10万再生を突破するなど期待値が高まっていたことに加え、NEK!の公式YouTubeチャンネルでは『MEME』から11月19日に先行配信された「GiMMiCK」のMVが既に公開されており、公開後数日にも関わらず数百件のコメントが様々な言語で飛び交っているという。アルバムのリード曲に相応しい、パワフルなメッセージと演奏テクニックが凝縮された「GiMMiCK」は、『MEME』の全貌と共に改めてMVを観ながら楽しんでほしい。

さらに、『MEME』リリースと同時に新たな配信キャンペーンとなる、iTunesでのダウンロードキャンペーンの開催が発表された。iTunesにて『MEME』を全曲購入の上ダウンロードし、指定のフォームから応募いただいた方全員に「NEK!『MEME』オリジナル画像 Type B」がプレゼントされるほか、抽選で10名の方にはNEK!の直筆サイン入りポスターが当たるとのこと。リリースのこのタイミングにしか手に入れられない特典となっているので、ぜひ奮ってご応募いただきたい。

その他にも、リリースを記念したキャンペーンは多数開催中。リリース直後の11月28日に神奈川・横浜ReNY betaで開催する＜NEK! 1st アルバム「MEME」リリース記念ワンマンライブ＞のチケットは完売しているが、その翌日にはタワーレコードの対象店舗にて『MEME』を購入した方が参加できるタワーレコード渋谷店でのインストアイベントが開催される。また、タワーレコード渋谷店、新宿店、町田店ではサイン入りパネル展示も開催。こちらも『MEME』のいずれかの形態を購入すると、展示されているプレゼントの抽選に参加することができる。詳細はタワーレコード各店舗の公式HPをご確認いただきたい。いずれも参加券の数には限りがあるので、早めにチェックしてほしい・

そして、NEK!は2026年2月から＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞を開催する。2月8日に東京・渋谷eggmanからスタートし全国12箇所を回るツアーで、ファイナルは4月26日に渋谷クラブクアトロで開催されるNEK!史上最長のツアーだ。こちらのチケットオフィシャル3次先行の申し込みは12月7日まで。

■1stアルバム『MEME』

発売日：2025年11月26日（水）

購入：https://pcim.lnk.to/meme_CD

配信：https://lnk.to/NEKI_MEME ○初回盤A

品番：PCCI000000028 価格：4,500円（税込）

仕様：三方背ケース仕様

CD：10曲＋ボーナストラック（2曲）

ポスターブックレット

36Pフォトブック ○初回盤B

品番：PCCI000000029 価格：3,900円（税込）

仕様：紙ジャケ仕様

CD Disc1：10曲＋ボーナストラック（1曲）

CD Disc2：オーディオコメンタリー（音声のみ）

ポスターブックレット ○通常盤

品番：PCCI000000030 価格：3,300円（税込）

仕様：紙ジャケ仕様

CD：10曲

ポスターブックレット

ランダムステッカー（全4種）※初回生産分限定 ◆ショップ別オリジナル特典

・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ステッカー（メンバー4種ランダム）

・HMV・HMV＆BOOKS：A5クリアファイル

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm

・セブンネット：アクリルカラビナ

・ネオウィング/CD Japan：2L判ブロマイド

※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年11月26日(水)発売1st Album『MEME』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。 ◆NEK!「MEME」ダウンロードキャンペーン

1stアルバム「MEME」をキャンペーン対象期間内にiTunesにてご購入のうえ、ご応募いただいた方全員に、NEK!『MEME』オリジナル画像 Type Bをプレゼント。さらに、抽選で10名様に直筆サイン入り『MEME』告知ポスターをプレゼントいたします。

応募期間：2025年11月26日（水）AM0:00 - 2025年12月2日（火）23:59

詳細：：https://note.com/nekiband_jp/n/nca8668de5106 ◆NEK! 「MEME」発売記念イベント@タワーレコード渋谷店

日時：2025年11月29日（土）16:00START（集合：15:30）

場所: タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

内容：アコースティックライブ＋CDサイン会

詳細：https://towershibuya.jp/2025/11/1/221190

■ライブ情報 ◆＜NEK! 1st アルバム『MEME』リリース記念ワンマンライブ＞

神奈川・横浜ReNY beta

2025年11月28日（金）開場 18：30 ／ 開演 19：00