YENAが、日本オリジナル新曲「STAR! (feat. Hatsune Miku)」を本日配信リリースした。

◆YENA 動画

本楽曲は、バーチャルシンガー・初音ミクをゲストに迎えたハイブリットソング。一足先に公開されたカバーアートやティザー映像では、2人のキュートさと相性の良さが話題を呼んでいたとのこと。

配信開始と同時に公開されたMVでは、リアルとバーチャルが一体となった世界で共演するYENAと初音ミクの姿を見ることができる。2人が出会うシーンや同じ振り付けを踊るシーンなど、見どころが盛りだくさんな映像に仕上がっているという。また、星を描く振り付けが特徴的で可愛いダンスにも注目してほしい。

ジャケット写真

◾️「STAR! (feat. Hatsune Miku)」

2025年11月26日（水）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/YENA-STAR