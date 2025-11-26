¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤è¤ê¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ÜMV¸ø³«
¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤«¤é¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤òËÜÆü¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ï¤»¤ÆMV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¤Ï¡¢ÃË½÷¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÄË²÷¤ÊÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£¤«¤ä¤æ¡¼¡ÊVo, G¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤È¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡È°¦¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¡É¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
MV¤Î´ÆÆÄ¡¦»£±Æ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î·³»ÊÂó¼Â¤¬Ã´Åö¡£¥µ¥Ó¤Î¡ÖºÇÄã¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼Õºá²ñ¸«¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿±ÇÁüÀ¤³¦¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ä¤æ¡¼¤¬ÎáÏÂ¥¤¥Á¤Î¤ªÁû¤¬¤»¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤äºÙ¤ä¤«¤Ê»ÅÁð¤«¤é¡¢±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÄÌ¾ïÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Î3·ÁÂÖ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¸½ºß³ÆÅ¹Æ¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï7·î¤ÎZepp Haneda (TOKYO)¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤¬Æ±º¡£¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥Ã¥°¥¿¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´üÍ½Ìó¼Ô¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤ÏÀèÃå¤Ç¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.5¡×¤ª¤è¤Ó¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®URL¡§ https://jvcmusic.lnk.to/ys_RusseOnna
◾️3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó https://www.yangskinny.com/discography/detail/6102/
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ× [CD+DVD] VIZL-2497¡¡ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×[CD] VICL-66117 ÀÇÈ´²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È[CD + DVD + GOODS] ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://jvcmusic.lnk.to/ys_3rdAL_CD_ALL
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ó¤â¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤òÆ±º¤·¤¿VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÏVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½Ìó¡¦ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦´ØÇòÀë¸À
¡¦»°ÃãÊª¸ì
¡¦ËÜ²»
¡¦¤ë¤Ã¤»¤§½÷
¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
¡¦¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢µö¤·¤Æ
¡¦°¤¤¿Í
¡¦stay with me
¡ÊÁ´8¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê/¶Ê½çÌ¤Äê)
[½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¥Ä¥¢¡¼ vol.6 Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2025.07.18¡×
(Ìó100Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê)
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü ¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¸åÊó
(Ìó80Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê)
¢¡Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡
¡¦³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.5¡×¡Ê4¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ¡§
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE / HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
TSUTAYAÁ´¹ñ³ÆÅ¹/TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° / ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ / VICTOR ONLINE STORE
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¢
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
[ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ]
Amazon.co.jp
¢¨Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â]
¡¦¥ä¥ó¥¹¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼²ñ°÷¸ÂÄê Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥È¡¡39,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊºÇÁ°ÎóËç¿ô¸ÂÄê
<Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµÆâÍÆ>
¢¨¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°Îó³ÎÊÝ
¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥ó¡õ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã
¢¨Âç³ô¼çÍ¥ÂÔ·ôÇÛÉÛ(ÆÃÀ½VIP PASS¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼)
¢¨ÊªÈÎÍ¥Àè¥ì¡¼¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ
¡¦ÄÌ¾ïÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡6,969±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢§¾ÜºÙ
https://www.yangskinny.com/feature/budokanlive_2025
