やっぱり【ユニクロ × JWA】がセンス良い！ 週7で着たい♡「冬ジャケット」

毎シーズン話題を集める【ユニクロ】と【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】とのコラボコレクション。今季も引き続き、センスの良さを感じさせるアイテムが登場しています。今回紹介するのは、おしゃれで着回し力抜群の「冬ジャケット」。おしゃれなデザインに加え、機能性と程よいボリューム感で大人の冬コーデにぴったり。週7で着たくなりそうな「冬ジャケット」のおすすめポイントを、お手本コーデとともに解説していきます。

無骨で上品なムードが今の気分にぴったり

【ユニクロ】「パフテックユーティリティジャケット」各\9,990（税込）

クラシックなテイストが人気を集める今季は、ワークテイストを取り入れつつも上品でタイムレスなデザインのジャケットは注目アイテムのひとつ。「パフテックユーティリティジャケット」は公式サイトによると、「軽くて暖かい高機能中綿を使用した『パフテック』」、「小雨程度の水をはじく撥水加工」とのことで機能性も十分。冬のあいだ、天候を問わず活躍しそうな予感です。メンズのゆったりとしたシルエットなので、無骨な雰囲気でリラクシーに着こなせそう。

異素材ミックスでブラウンコーデに奥行きを

3色展開のなかで最もやわらかいカラーのブラウンは、レディースコーデと好相性。全身をブラウンで統一したワントーンコーデも、異素材の組み合わせによって立体感と奥行きが生まれています。身長171cmの@shocogram__さんは、Lサイズをセレクト。ゆったりと長めに着られるシルエットにより、上品なストレートパンツを合わせるとメリハリが出て大人っぽく決まりそう。

フェミニンコーデに合わせやすそうなショート丈

【ユニクロ】「パフテックショートジャケット」各\9,990（税込）

「パフテック」を使用したJWAコラボのジャケットには、レディースモデルも登場しています。襟と袖裏のコーデュロイ素材と、綿ナイロンの混紡素材でクラシカルなワークテイストがありつつ、ショート丈が女性らしいバランス。さらに取り外しできる大きなフードの裏地はチェック柄になっていて、大人のフェミニンカジュアルコーデを愛らしく彩ってくれそうです。

ひざ下丈のスカートが上品バランスに

ショート丈のジャケットは、さまざまなボトムスと合わせやすいというメリットも。ひざ下の絶妙な丈感のスカートはアウターの組み合わせに悩むこともありますが、ショートジャケットなら好バランスに。ショートパンツ × ロングブーツや、ワイドボトムスを合わせても今年らしく仕上がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N