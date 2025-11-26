Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025 ¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¸¶²è¤ä¥Ä¥ê¡¼Å¸¼¨¤ÇÅß¤Î»×¤¤½Ð¤ò
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/11/26¡Û¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀîºê»Ô Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¡ª2025¡×¤ò¡¢ 2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£´ÛÆâ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ØÏ¢¤Î¸¶²èÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ä¥ê¡¼¤äÆüË×¸å¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ê¥Ý¥¿¡È4ÎÀ¥¯¥ì¡¼¥×¡É¤¬¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍ¤Ë¸ÂÄêÅÐ¾ì
1³¬¡ÖÅ¸¼¨¼¼I¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¥µ¥ó¥¿¥á¡¼¥ë¡×¤òÅ¸¼¨¡£
Èâ³¨¤ò½ü¤¯1ÏÃ´Ý¤´¤È¤¬¸¶²è¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº»á¤ÎÉ®Ã×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²¹¤«¤ÊÊª¸ì¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2³¬¡ÖÅ¸¼¨¼¼II¡×¤Ç¤Ï¡ÖÂçÄ¹ÊÔ¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¤ÈËÁ¸±¤Î¤Ò¤ß¤ÄÅ¸¡×¤â·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
´ÛÆâ³Æ½ê¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¥³¥í½õ¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿4¤Ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿Áõ¾þ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2³¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¤ÎÂçÁë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤àF¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¤·¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ò½Ëº×¥à¡¼¥É¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¡£
3³¬¡Ö¤Ï¤é¤Ã¤Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüË×¸å¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ä¥ê¡¼¡×¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥Ê¡¼Æ£»Ò²°¡×¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÉ÷¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ìë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òºÌ¤ë¡£
²°³°¤Ç¤ÎÂÚºß¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¡£
¤µ¤é¤Ë3³¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å4»þ¤«¤é¸á¸å5»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÍÑ¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥ß¥Ë¤¿¤¤¾Æ¤¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ä¥ê¡¼¤Îµ±¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²¹¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢©214-0023 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶èÄ¹Èø2-8-1
³«´Û»þ´Ö¡§10¡§00¡Á18¡§00
µÙ´ÛÆü¡§²ÐÍËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï ¢¨Î×»þµÙ´Û¡¢²ÐÍËÆÃÊÌ³«´Û¤¢¤ê
¢¨3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ
¢¨Æþ´Û¤Ï¡¢Æü»þ»ØÄê¤Ë¤è¤ë»öÁ°Í½ÌóÀ©
