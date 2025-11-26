「ドラゴンボールZ」とHIPSHOPがコラボ！セル編の新作アイテム登場

世界中で愛されるアニメ『ドラゴンボールZ』とHIPSHOPのコラボレーションが第4弾を迎え、待望の新作アイテムが登場！今回は「セル編」から、人気キャラクターたちが新規描き下ろしイラストで登場し、ラインナップは12種類、全36種にパワーアップしました。新たなデザインの孫悟空や、トランクス、超サイヤ人ベジータなど、Z戦士たちとの戦いを象徴するキャラが勢ぞろい。

セル編キャラが勢ぞろい！新規描き下ろしイラスト登場



BOXER 4th collection

BOXER ALL LINE UP

HIPSHOPの「ドラゴンボールZシリーズ」第4弾では、セル編に登場した人造人間たちや、未来から来たトランクスなど、新たに12種類のキャラクターが新規描き下ろしイラストでラインナップに加わりました。

人造人間16号、17号、18号、そしてパーフェクトセルや超サイヤ人2孫悟飯など、シリーズの名シーンを飾ったキャラクターたちが、インナーアイテムとして登場！

また、新デザインの孫悟空も見逃せません。

親子で楽しめる！新しいキッズサイズが登場



KIDS 4th collection

KIDS ALL LINE UP

今回は新たにキッズサイズが登場し、全15種類から選べる幅が広がりました。これで親子でお揃いのインナーを楽しむことができます！

キッズサイズは110cm、130cmの2展開で、デザインは大人用と同じく、ドラゴンボールZのキャラクターたちがプリントされたアイテム。

子どもも大好きなキャラクターたちと一緒に過ごせるので、家族でのコーディネートやプレゼントにもぴったりです。

特典あり！限定ショッパーを手に入れよう



SHOPPER

「ドラゴンボールZ」コラボアイテムを購入したお客様には、限定ショッパーが付いてきます。

ショッパーには「SON GOHAN vs PERFECT CELL Version」または「CELL SAGA CHARACTERS Version」の2種類があり、どちらも完全限定生産となっています。

なくなり次第終了となるので、早めにチェックして、お気に入りのアイテムをゲットしましょう！おひとり様1回のお会計につき1枚までの特典なので、ぜひお見逃しなく。

©︎バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

ドラゴンボールZファン必見！HIPSHOPの新コレクション



HIPSHOP×ドラゴンボールZのコラボレーション第4弾が登場！新たなラインナップには、セル編のキャラクターたちや、超サイヤ人トランクスなどが勢ぞろい。

さらにキッズサイズも登場し、家族みんなで楽しめるアイテムが揃いました。限定ショッパーの特典もあり、どれもコレクター必見のアイテムばかり。

HIPSHOPオンラインストアや各店で予約受付中なので、あなたもZ戦士たちと一緒に過ごしてみてください♡