AmazonにてASUSのビデオカードが特別価格で販売されている。期間は12月9日23時59分まで。

「DUAL-RTX5070-O12G」は、「NVIDIA GeForce RTX 5070」を搭載したビデオカード。SFF対応、2.5スロット設計で互換性と冷却効率を最大限に高め、小型でも優れた性能を発揮する。Axial-techファンは、デュアルボールベアリングを採用し、標準ファンより最大23％多くの風を供給。また、GPU温度が50°C未満でファン停止、55°C以上で再起動し、性能と静音を両立する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition ビデオカード DUAL-RTX5070-O12G

グラフィックスアクセラレータ：NVIDIA GeForce RTX 5070

VRAMタイプ：GDDR7

VRAM容量：12GB

グラフィックスカードインターフェース：PCI-Express x16

商品の重量：1.49kg