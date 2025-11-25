Image: Amazon

普段使いはもちろん、旅行や出張時にも活躍する1台。

スマートフォンやスマートウォッチの充電に欠かせないモバイルバッテリー。ケーブル不要で、くっつけるだけでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーはやはり重宝しますが、薄くてオシャレデザインのモバイルバッテリーがお得になっています。

iPhoneとApple Watchの充電はこれ1台でOK

Amazonブラックフライデープライムセールで税込4,990円で販売されているのは、京都発の企業 MATECH（マテック）の『MagOn Watch Slim 5000』。

本体の厚みは8.5ミリと超スリムで、最大出力15WのQi2対応（USB-C出力時は最大22W）。さらに、Apple Watchも充電できてしまう万能バッテリーです。

コレ、やはり最大の魅力はケーブル不要でiPhoneとApple Watchを充電できることかと。僕もこのタイプに近いモバイルバッテリーを愛用しているのですが、iPhoneもApple Watchもケーブル不要＝持ち運ぶ荷物が2つ減らせることに十分メリットを感じています。

パススルー充電にも対応しているので、滞在先のホテルでモバイルバッテリーを充電しつつ、iPhoneも同時に充電できるのもやはり便利。コンパクトなサイズ感で1台持っておくと充電切れに対する不安を解消できるこちらのモバイルバッテリー。年末年始の帰省や旅行時においても活躍しそうです。

