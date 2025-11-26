「タイプロ」で注目・鈴木凌、12月17日にデビューシングル「Wish」リリース 作詞＆作曲は渡辺拓也氏
【モデルプレス＝2025/11/26】timelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していたソロアーティストの鈴木凌が、2025年12月17日にデビューシングル「Wish」（読み:ウィッシュ）をリリースする。
【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿
「夢を叶える物語の主人公は、自分自身だ」。本作は、このメッセージを核に、ポジティブな世界観を力強く描き出した楽曲である。洋楽ライクなサウンドを基調に、迷いや不安さえも抱きしめながら、自分を信じ、君(ファン)と共に未来を切り拓いていく姿をエモーショナルかつパワフルに表現している。作詞、作曲はNEWSやSnow Manなどにも楽曲提供をしている渡辺拓也が担当し、20代ソロシンガーとして新たなステージに立つ鈴木の、アイドル的な透明感と確かな歌唱表現を兼ね備えた存在感を示す本作は、前向きな情熱と希望をまっすぐに伝えるデビューにふさわしい意欲作となっている。
さらに、12月22日には、“Ryo Suzuki Birthday & X’mas 2025〜Twice the Magic〜”をZepp Haneda（TOKYO）にて開催することが決定。デビューシングル「Wish」のリリース直後、誕生日とクリスマスを兼ねた本公演では、歌唱・タレント両面にわたる鈴木の多面的な魅力を楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿
◆鈴木凌、デビューシングル「Wish」リリース
「夢を叶える物語の主人公は、自分自身だ」。本作は、このメッセージを核に、ポジティブな世界観を力強く描き出した楽曲である。洋楽ライクなサウンドを基調に、迷いや不安さえも抱きしめながら、自分を信じ、君(ファン)と共に未来を切り拓いていく姿をエモーショナルかつパワフルに表現している。作詞、作曲はNEWSやSnow Manなどにも楽曲提供をしている渡辺拓也が担当し、20代ソロシンガーとして新たなステージに立つ鈴木の、アイドル的な透明感と確かな歌唱表現を兼ね備えた存在感を示す本作は、前向きな情熱と希望をまっすぐに伝えるデビューにふさわしい意欲作となっている。
◆鈴木凌、デビューシングルリリース直後イベント開催
さらに、12月22日には、“Ryo Suzuki Birthday & X’mas 2025〜Twice the Magic〜”をZepp Haneda（TOKYO）にて開催することが決定。デビューシングル「Wish」のリリース直後、誕生日とクリスマスを兼ねた本公演では、歌唱・タレント両面にわたる鈴木の多面的な魅力を楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】