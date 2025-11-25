ÅêÆþÄ¾¸å¤Î²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤¬ACLE2ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡Ä¹Åç¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤âÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àá¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ê¹Åç¡Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÀ®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï4»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿ACLE¤Ç2¾¡1Ê¬1ÇÔ¡£Á°Àá¤Î¹¾¸¶FC¡Ê´Ú¹ñ¡ËÀï¤Ç¤ÏÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×Àï¡¢4¤Ä¤ÎÂç²ñ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤Ï¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ACLE¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À®ÅÔÍÖ¾ëÀï¤Ï¾¡¤Æ¤Ð»ÃÄê¼ó°Ì¤Ë¾å¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÀ®ÅÔÍÖ¾ë¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¹Åç¤¬39Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬±¦¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë±¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæÌî½¢ÅÍ¤¬Áö¤ê¹þ¤ß¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£43Ê¬¤Ë¤â¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ®ÅÔÍÖ¾ë¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¹Åç¤Ï46Ê¬¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÅÄÃæÁï¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢À®ÅÔÍÖ¾ë¤ÎGK¥¸¥ã¥ó¡¦¥¿¥ª¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò»à¼é¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬¥Æ¥£¥à¡¦¥Á¥ç¥¦¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤·¤¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢PK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎPK¤ò¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¤¬¥´¡¼¥ëº¸Â¦¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢À®ÅÔÍÖ¾ë¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿63Ê¬¡¢²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤¬ÅÓÃæÅêÆþÄ¾¸å¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬ÃæÂ¼ÁðÂÀ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î²ÃÆ£¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¹Åç¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤êÂ³¤±¤ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ê¡¢1¡Ý1¤ÇÄË¤ßÊ¬¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢À®ÅÔÍÖ¾ë¤Ï12·î9Æü¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¡¢¹Åç¤Ï12·î10Æü¤Ë¾å³¤¿½²Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡¡1¡Ý1¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡54Ê¬¡¡¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥·¥¦¥ô¥¡¡ÊPK/À®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡Ë
1¡Ý1¡¡63Ê¬¡¡²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
