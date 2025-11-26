Vaundy、TBS『世界遺産』の新テーマ曲「軌跡」リリース！ロンドン・Abbey Road Studiosでレコーディング

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Vaundyの新曲「軌跡」が11月26日に配信リリースされた。

■オーケストラアレンジも自身で担当

「軌跡」はTBS『世界遺産』（毎週日曜 18時～）の新テーマ曲として書き下ろした楽曲で、ロンドン・Abbey Road Studiosにてレコーディング。自身でオーケストラアレンジまで初めて手掛けた。

『世界遺産」』公式YouTubeチャンネルには、世界遺産の絶景映像とコラボしたプロモーションビデオも公開されている。ぜひチェックしてみよう。

Vaundyは、12月14・15日にMBS/TBS系『情熱大陸』と『日曜日の初耳学』の2番組による、番組史上初の取り組みとなるコラボレーション出演が決定しており、年末には3年連続となる『NHK紅白歌合戦』に出場。

2026年2月からは男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026』を開催する。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「軌跡」

■関連リンク

『世界遺産』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/heritage/

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/

■【画像】「軌跡」のジャケット写真