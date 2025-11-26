　26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8610円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては49.52円安。出来高は7742枚となっている。

　TOPIX先物期近は3305ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48610　　　　　 +10　　　　7742
日経225mini 　　　　　　 48610　　　　　 +10　　　144810
TOPIX先物 　　　　　　　　3305　　　　　 +15　　　　8576
JPX日経400先物　　　　　 29765　　　　　+135　　　　 417
グロース指数先物　　　　　 666　　　　　　+2　　　　 525
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース