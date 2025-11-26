日経225先物：26日0時＝10円高、4万8610円
26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8610円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては49.52円安。出来高は7742枚となっている。
TOPIX先物期近は3305ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48610 +10 7742
日経225mini 48610 +10 144810
TOPIX先物 3305 +15 8576
JPX日経400先物 29765 +135 417
グロース指数先物 666 +2 525
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
