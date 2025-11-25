今年は黒より“この色”！【niko and ...】主役級に可愛い♡「ネイビートップス」

普遍的に愛される黒から一歩踏み込んで、今シーズンはトレンドカラーのひとつに挙げられるネイビーに注目を。【niko and ...（ニコアンド）】では、フェアアイル柄やクロシェ編みを大胆に取り入れた主役級のネイビートップスが展開中。知的なムードが漂う色味だからこそ、エッジのきいたデザインも落ち着いた印象にまとめてくれそうです。冬コーデがぐんと着映える1着を、ぜひワードローブに迎えてみて。

ヴィンテージライクなフェアアイル柄のカーディガン

【niko and ...】「モールコンビカウチンカーディガン」＜ネイビー(88)＞\8,000（税込）

ネイビーのニット地に、ホワイトとグリーンのフェアアイル柄が品よく映えるカーディガン。どこかヴィンテージライクな雰囲気を感じさせるデザインは、端正なプリーツスカートとのワンツーで無難に見せない着こなしが完成します。柔らかな雰囲気のネイビーなら辛口に引き締まりすぎず、ダークトーンのシックな魅力はそのままに女性らしさをキープできそうです。

シックな色使いを頼りに柄を重ねて上級者見え

モノトーンのチェック柄パンツと合わせたコーデも、全体の色味が落ち着いている分、派手見えは回避。柄にちりばめられたグリーンがちょうどいい差し色として機能します。首元を包み込むようなショールカラーが、可愛らしさとあたたかみをコーデにプラス。冬本番はコートの中からノスタルジックな柄を覗かせて、コーデのシャレ感UPを狙ってみて。

袖のクロシェ編みが華やぎを添えるプルオーバー

【niko and ...】「クロシェコンビプルオーバー」＜ダークネイビー(89)＞\6,600（税込）

クロシェ編みの刺繍で切り替えた袖のデザインが可愛らしさを発揮する主役級のプルオーバー。深みのあるダークネイビーに組み合わされた、オレンジ、ブルー、アイボリーといった明るい色使いがエッジをきかせてくれます。身頃はシンプルなデザインのため、甘く転びすぎないのが魅力。スウェットパンツにチュールトップスを重ねた大人可愛いスタイリングは、ぜひ丸っと真似したいところ。

上下ダークトーンでまとめて潔く袖を主役に

大きめのフラップポケットがワークテイストな雰囲気を醸し出すナロースカートに、プルオーバーをタックイン。ブラックのスカートに近いダークな色ではあるものの、ちょっとした色味の差によって全体が重くなりすぎないのが、あえてネイビーを選びたいポイントかも。思い切って袖のクロシェ編み刺繍を主役に据えるスタイリングは、柄物初心者も挑戦しやすいはず。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ