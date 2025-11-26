乃木坂46中西アルノ、まったり秋デートグラビア披露 ソロで『マガジン』表紙に登場
アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノ（22）が、26日発売の『週刊少年マガジン』52号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【別カット】オフ感満載！ほっそり美脚も披露した中西アルノ
今回は、中西が色とりどりの秋色に染まる。秋らしいニット姿でほほ笑む様子など、オフ感たっぷりな、2人でまったり秋デートをしているかのようなグラビアとなっている。
同号の巻頭カラー漫画は『よわよわ先生』（福地カミオ）。
【写真】撮影：細居幸次郎 スタイリング：武久真理江 ヘアメイク：田村直子 デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）
