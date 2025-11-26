『タイプロ』話題の鈴木凌、デビューシングル「Wish」12・17リリース 誕生日＆クリスマスイベントも開催決定
オーディション番組『timelesz project』に出演し話題を呼び、現在はソロアーティストとして活動中の鈴木凌が、12月17日にデビューシングル「Wish」をリリースする。
【写真】鈴木凌 待望のシングル！「Wish」ジャケット
鈴木は、7月より本格的なソロ活動を開始。歌唱にとどまらず、ラジオ、雑誌、テレビなど多方面での活躍を通じて、そのマルチな才能を発揮してきた。
満を持して発表される「Wish」は、「夢を叶える物語の主人公は、自分自身だ」というメッセージが込められた楽曲。洋楽ライクなサウンドを基調に、迷いや不安すらも抱きしめながら、自分を信じて君（ファン）とともに未来を切り拓こうとする姿が、エモーショナルかつパワフルに表現されている。
作詞作曲はNEWSやSnow Manなどへの楽曲提供で知られる渡辺拓也が担当。鈴木のアイドル的な透明感と確かな歌唱表現が交錯する同作は、20代ソロシンガーとして新たなステージに立つ鈴木の存在感を印象づける意欲作に仕上がっている。
さらに、デビュー直後の12月22日には、東京・Zepp Hanedaにてバースデーとクリスマスを兼ねたイベント『Ryo Suzuki Birthday & X’mas 2025〜Twice the Magic〜』の開催が決定。鈴木の多面的な魅力を、ライブという形で余すことなく届ける特別な一日となる。
鈴木は現在、InterFMにて自身の冠ラジオ番組『鈴木凌、幸せになってもいいですかっ？』を毎週水曜日よる11時から放送中。各SNSや公式ファンクラブも随時更新されている。
