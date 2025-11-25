25日午後6時ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する地震があり、巨大な岩に走行中の車がぶつかるなど被害がありました。最大震度5強を観測した産山村から中継です。

産山村の県道40号にきています。1時間ほど前にも震度3の地震が発生しました。車の中にいたのですが、ドンという音とともに大きな横揺れを感じました。ここから1キロほど進んだ場所で、道路に落石が確認され、全面通行止めとなっています。

警察によりますと、地震発生直後の25日午後6時過ぎ、「落石とぶつかって車が動かない」と車の運転手から通報がありました。

警察が現場に駆けつけたところ、落石現場の近くで軽自動車1台が道路に落ちていた他の石にぶつかっていたということです。運転手にけがはありませんでした。

――現在の産山村周辺の被害の状況はどのような様子でしょうか。

午後8時前に産山村につきましたが、街灯が少なく、状況が把握しづらいです。産山村も被害の全容は把握できていないとしていて、情報収集を続けています。産山村では午後7時ごろから村内5か所に避難所が設置されましたが、避難者はいないということです。

◇

改めて今回の地震について、情報を整理します。

今回、震源地は熊本県阿蘇地方、震源の深さは9キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5.8でした。

震度5強を観測したのは、熊本県産山村、震度5弱を観測したのは、熊本県阿蘇市、大分県竹田市です。

気象庁は2016年に最大震度7を観測した熊本地震の活動域で起きたものだとしていて、余震のひとつとみられています。

熊本地方では余震とみられる地震活動が続いていて、時間経過とともに少なくなってきましたが、地震は今でも起き続けているのです。

一度、大きな地震が起きると周囲に与える影響も大きく、地層のバランスに変化が起きることなどで地震が起きやすくなる場合もあるのです。

また、気象庁は「1週間ほどは25日よりも強い揺れが来る場合もある」としていますので、倒れてくるような物の近くで寝ない、すぐ避難できるように近くに靴やライトを用意するなどを心がけてください。