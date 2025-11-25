¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë£Ã¡ÛµÈÀîµ®¿Î¡¡£²Ãå¤âµ¡¤Ï¾å¡¹¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤ÆÂ¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¡×
¡¡¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç·¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£µÆü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀîµ®¿Î¡Ê£³£²¡á»°½Å¡Ë¤Ï£¸£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤Þ¤¯¤êº¹¤·Àû²ó¤â¾®²ó¤ê¤·¤¿ÄÚ¸ýÎµÌé¤ËÂ³¤¯£²Ãå¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÄÚ¸ý¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àµ¡¤Ï¤¤¤¤¡££³£´¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£¶¡ó¤ÎÃæ·øµ¡¤À¤¬¡Ö¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤ÆÂ¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡º£²Æ¤Ï£¶·î¤ÎµÜÅç¤«¤é£µÏ¢Â³Í¥½Ð£±£Ö¡£¶á¶·¤ÏÁ°Áö¤ÎÆÁ»³¤âÍ½ÁªÆÍÇË¤È¥ê¥º¥à¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö²Æ¾ì¤Ë¥³¥ì¤À¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ú¥é¤¬Ä´À°¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Àá¤â¾å¡¹¤ÎÁ¥½Ð¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¤òÁÀ¤¦¡£