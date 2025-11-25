¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¡ÛÀ¾»³µ®¹À¡¡ÉÔÈ¯¤âÁ°¸þ¤¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤Ç£µÃå¤ÏÂç¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£²£¸²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬£²£µÆü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¡¢£¶ÏÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¾»³µ®¹À¡Ê£³£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£µÃå¡£¡Ö¿åÌÌ¤¬¤Ò¤É¤¯¤ÆÂ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡£½®Â¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤Ç£µÃå¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Ï£´¡¢£²ÏÈ¤Î£²Áö¡£½éÆü¤Ï£³£Ò¤«¤é°ÂÄêÈÄ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¸¡¤Ç¤Ï½ÐÂ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°ÂÄêÈÄ¤¬³°¤ì¤ì¤Ð¥Ñ¥ï¡¼¤Î²óÉü¤â¸«¹þ¤á¤ë¤«¡£