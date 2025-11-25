毎日の小さなストレスって、1000円あれば解決できるんです。

ギズモード編集部員が実際に使い込んでいる「地味だけど手放せない」アイテムを聞いてみました。派手な機能はないけれど、「あってよかった！」と思わせる確かな実力派ばかり。

Amazonブラックフライデーでまとめ買いするもよし、気になるものを試してみるもよし。1000円くらいで暮らしの快適度、上がります。

500円！USB-Cケーブルを様々な規格へ変換する万能コネクタ（推薦：金本太郎）

MSL FORCE USB-C 変換アダプタ ストラップ付 500円 Amazonで見る PR PR

USB-Cケーブルをさまざまな規格に変換するコネクタ類。持ち運ぶケーブルをUSB-Cだけにして荷物をシンプルにしたかったため。社用のスマホ（Lightning端子！）とか、たまにあるMicro USB機器に使っています。 これがない生活には戻れない度：★★★★

900円！ちょっとした小物を吊るすのに便利なカラビナ（推薦：ハナサキ）

NITEIZE（ナイトアイズ）Gカラビナー #4 ステンレスシルバー 933円 Amazonで見る PR PR

ダブルフックの使い勝手の良さが超いい。着脱の際に、物をぶら下げておくスペースと、カバンなんかに引っ掛けるスペースが分かれていて、それぞれにフックがあるんで、モタモタしなくて済みます。僕の場合は、鍵類と小物ケースに分けて使ってます。ギズモードの記事でも以前に詳しく紹介しています。 これがない生活には戻れない度：★★★★★

999円！足がつらないように……ランナーの「お守り」を（推薦：ハナサキ）

【第2類医薬品】コムレケアa 24錠 999円 Amazonで見る PR PR

こむらがえりや「足のつり」対策に。マラソン大会用に気休めというかお守りがわりに買ってみたんです。服用し始めたところ、個人的には「つりそうになるけれど、足が止まってしまう」ということがなくなりました。持っている安心感ゆえかもしれませんが……そうやって脳を騙すにも良かったと思うようにしています。 これがない生活には戻れない度：★★★

950円！ダイエットの進捗をササッと確認できる測定器（推薦：神山拓生）

周囲測定テープ SECA201 943円 Amazonで見る PR PR

お腹周りを毎朝測るのに使ってます。ダイエット・体形維持用のアイテム。コンパクトで場所をとらないし、軽量なのがとてもいい。メジャー部は柔らかく、すばやくミリ単位で腹囲を計測できます。お腹出すだけでいいのもあって、脱ぐ必要がある体組成計より早く済みます。 これまでは体組成計を使っていたのですが、体脂肪率の値が乱高下して太ってるのか痩せてるのかわかりにくい。で、体脂肪率と優位に連動しているというウェストを計測するように。腹回りは数字ほど大きく変化しないので、ダイエットの進み具合が把握しやすくなりました。 これがない生活には戻れない度：★★★★

990円！機能的なドリンクによく入っている食物繊維だけをたっぷり（推薦：長谷川賢人）

NICHIGA 難消化性デキストリン 500g 食物繊維豊富 990円 Amazonで見る PR PR

コンビニで「脂肪がゆるやかに吸収される」とか「食後の糖の吸収をおだやかにする」とか書いてある飲み物、よく見ますよね。あれらに含まれていることも多いのが水溶性食物繊維の「難消化性デキストリン」。ドリンク1本で5gほど入っていて170円くらいすることが多いと思うのですが、これなら500gで990円と圧倒的コスパ。 いろんなメーカーから出ていますが、NICHIGAのコレはお値段も手頃で、サッと溶けて便利。朝のプロテインに混ぜたり、食前に飲んだりすることで日々の食物繊維不足を補いつつ、「機能性飲料みたいなパワーを発揮してくれるかな〜」と期待もしています。 これがない生活には戻れない度：★★★★★

400円！服や刺繍から飛び出した糸をスーッとしまえます（推薦：長谷川賢人）

Clover ほつれ補修針セット 378円 Amazonで見る PR PR

洋服の表面にピヨッと糸が飛び出ていること、ありますよね。切ってしまわないほうがいいとはわかりつつも、かといって出しっぱなしにしておくのも気になるし……そんなときに「ほつれ補修針」の出番です。飛び出した糸の根本に針を刺して裏側へ引き抜くと、補修針のザラザラ加工が糸をつかんで、裏側に隠してくれるんです！ 本当はその後で裏側で処理すべきですけど、ひとまずの応急処置でもじゅうぶん。刺繍の入っている服が好きでよく着ますが、ちくちくと直して見栄えをかなり復活できたときは嬉しかったです。 これがない生活には戻れない度：★★★★★

補修前→補修後。刺繍もぴしっとして一安心 Photo: 長谷川賢人

【おまけ】合計2300円！PCの背面にSSD＆ケーブルを収納できるスリーブ（推薦：吉岡孝太）

kwmobile 保護スリーブ SSDケース 1,116円 Amazonで見る PR PR

Poyiccot USB Type C ケーブル L字 1,239円 Amazonで見る PR PR

最近、動画の編集をするようになり、SSDを使うことが増えました。ただ、いつもガジェットポーチから取り出すのがとにかくめんどくさい！そこで、Macbook Proの背面に直接SSDとケーブルを収納できるスリーブを購入。使う時はSSDを収納したままケーブルだけ取り出してMacbook Proと接続できてめっちゃ便利です。 最初はSSDがずり落ちたりしないか心配だったんですが、伸縮性のある素材でピタッと収まるので問題なし。そのままカバンに入れても全く問題がなく、大正解でした。ちなみにケーブルも厳選してMacBook Proの側面にハマるL字型＆短め＆転送速度が速いものを購入。コンパクトに収めることに成功してかなり満足してます。 これがない生活には戻れない度：★★★★★