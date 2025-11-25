きょうの為替市場、ドル円は海外時間に入って戻り売りが優勢となっており、先週金曜日に引き続き１５６円台前半に値を落としている。これまでの一辺倒の上げは一服しているものの、下値では押し目買い意欲もまだ根強いようだ。



先週のウィリアムズＮＹ連銀総裁の利下げを支持する発言以降、市場ではＦＲＢの１２月利下げ期待が復活している。短期金融市場では確率が８５％まで上昇。ただ、日本の財政不安も燻る中、円は短期的に軟調な局面が続くとの見方は根強い。



ただし、来年にかけてはドル円の下げを見込む声も少なくない。米大手証券のストラテジストによると、米景気減速の兆しが強まる中、ＦＲＢが連続利下げに踏み切れば、今後数カ月でドル円は約１０％下落する可能性があると指摘している。現在のドル円は適正水準から乖離しており、関係が戻れば米金利低下を背景に来年第１四半期にドル円は下落すると予想している。また、日本の財政政策は特段拡張的ではないとも言及していた。



半面、来年後半に米景気が回復して円キャリー取引の需要が戻れば、円は再び下落圧力が強まる可能性はあると指摘。ドル円は来年第１四半期に１４０円程度まで下落し、その後、来年末には１４７円前後に戻るとのシナリオを描いているようだ。



なお、先ほど９月分の米生産者物価指数（ＰＰＩ）と小売売上高が公表されていたが、反応は一時的となっている。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５６円と１５７円に観測されている。



25日（火）

155.50（3.4億ドル）

156.00（9.0億ドル）

157.00（4.3億ドル）



26日（水）

155.00（18.6億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

