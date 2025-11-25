¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥á¥â¥ê¥¢¥ë»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤è¤ê¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×(8,910±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPREMIUM DX ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×(8,910±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤è¤ê¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò¡¢»ÈÍÑ¼Ô2Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹ÄÉ²Ã¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£
¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢DXÈÇÆ±ÍÍ¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖDX¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬´°À®¡£¥±¥ß¡¼¥«¡¼¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤ä²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ¿ÈÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÅ·ÌÌ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò2¤Ä¿·Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶åÆ²¤ê¤ó¤Í(±é¡§¾¾ËÜÎïÀ¤)¤È¶åÆ²É÷²í(±é¡§ÀÐ´Ý´´Æó)¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤¬È¯Æ°²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹°Ê³°¤Î²»À¼ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âDXÈÇ¤«¤é¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DXÈÇÌ¤¼ýÏ¿¤Î·àÃæ¸ú²Ì²»¤ä·àÃæ»ÅÍÍ¤ÎÊÑ¿È²»¡¢É¬»¦µ»²»¤òËÉÙ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥³¥ó¡×¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡Ö¥®¥¬¥Ð¥Ï¥à¡×¡Ö¥¯¥í¥¢¥Ê¡×¤Î¥±¥ß¡¼¥«¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¿·µ¬¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥¢¥«¡¼¥É¡×2Ëç¤¬ÉÕÂ°¡£¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥Ê¥í¥¹¡×¡Ö¥¬¥¤¥¢¡½¥É¡×¤Î2¼ï¤ò¡¢¸µ¤Î¥±¥ß¡¼¥«¡¼¥É¤«¤éÂÎ¿§¤¬Î¢ÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·µ¬²»À¼¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Á°ÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥ÈÅÉÁõ¤òÄÉ²Ã¡£Â¤·Á¤Î±úÆÌ¡¦±¢±Æ¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³°´Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ï¥¤¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÇòÀ®·Á¿§ÉôÊ¬¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥ÈÅÉÁõ¤òÄÉ²Ã¡£¤Þ¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸ÉôÊ¬¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼ÅÉÁõ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊõÀÐ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³°´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢DXÈÇ¤ËÉÕÂ°¤·¤¿¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä(Âç)(Æâ·ÂÌó17mm)¤Ë²Ã¤¨¡¢Æâ·ÂÌó21mm¤Ë³ÈÄ¥¤·¤¿¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä(Ä¶¡¦Âç)¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)2023 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
