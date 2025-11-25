広島は中国開催ACLE成都蓉城戦でドロー…PKで先制許すも交代策ハマって勝ち点1
[11.25 ACLE第5節 成都蓉城 1-1 広島 成都]
サンフレッチェ広島は25日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)第5節の成都蓉城(中国)戦を敵地で行って1-1で引き分けた。後半立ち上がりにDF荒木隼人のチャージがファウルと判定されてPKで先制を許すも、途中出場のFW加藤陸次樹が同点ゴールを決めた。
立ち上がりは成都蓉城がペナルティエリア内からシュートを放つシーンが続いたが、いずれもGK大迫敬介が正面で対応した。一方の広島はなかなかシュートを放てない展開で時間が経過していった。
0-0のままハーフタイムが近づくと前半43分、広島のMF中野就斗が敵陣右サイドで後方のDF塩谷司に一度預けてからワンツーでペナルティエリア右深くに侵入。ゴール前への折り返しは相手にクリアされたが、FWジャーメイン良がゴールエリア手前で拾って決定機になった。しかしジャーメインのシュートは相手のブロックに遭い、スコアレスで前半を終了した。
後半2分にはジャーメインがMF田中聡のクロスを頭で合わせたがGKジャン・タオの好セーブに阻まれ、こぼれ球を押し込みにいったMF新井直人のシュートは相手DFのブロックに遭った。
すると後半5分、荒木が自陣ペナルティエリア内でMFチョウ・ディンヤンに体を当てたところ、後方からのチャージと判断されてかPKの笛が鳴った。それでもサッカーで起こりうる通常の接触にも見え、VARは主審に映像の確認を要請。ところが主審は映像を見た上でもPKの判定を変えず、成都蓉城にPKが与えられた。このPKをFWフェリペ・シウバに決められ、広島が追いかける状況になった。
広島は後半15分にFW木下康介との交代で加藤を、新井に代えてMF菅大輝を送り込み、左シャドーだったFW中村草太は右シャドーに移動。この交代策がすぐに結果に繋がった。同18分、菅がMFトルガイ・アルスランとのワンツーで左サイドを突破してクロスを上げ、ペナルティエリア内中央右寄りで中村がトラップ。相手が寄せてくる中でシュートではなくパスを選択し、ゴール前にいた加藤が冷静に流し込んで1-1とした。
後半38分には中野のロングスローをGKが取りこぼし、ファーサイドで収めたジャーメインが押し込みにいったが相手の対応に遭って打ちきれなかった。
終盤は広島が押し込んだものの、逆転には至らず1-1でタイムアップ。5試合を終えて2勝2分1敗となっている。
