¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤éÈï³²Áí³Û8800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó158²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ËÍí¤ß¡¢¥Ñ¥ê¸¡»¡¤Ï25Æü¡¢ÁÜººÅö¶É¤¬¿·¤¿¤Ë4¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍÆµ¿ÆâÍÆ¤ÏÉÔÌÀ¡£Êõ¾þÉÊ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÈÈ¿Í¤Ï4¿ÍÁÈ¤Ç¡¢¤¦¤Á2¿Í¤¬Èþ½Ñ´Û¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Â¾¤Î2¿Í¤¬³°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¹´Â«¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ë4¿ÍÁÈ¤Î1¿Í¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¤Î3¿Í¤Ï´û¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£