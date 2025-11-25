「着膨れ気になる」40・50代へ！【GU】冬のスタメンに任命！「スッキリ見えスカート」

厚着をする冬は、「着膨れが気になる……」という人も多いはず。そんな40・50代におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】の「スッキリ見えスカート」。計算されたシルエットで着膨れ防止できそうなフレアスカートと、ハリのあるスウェット素材で作られた美シルエットスカートをご紹介。スタッフさんによるスタイルアップコーデ術もぜひ参考にしてください。

絶妙なフレアシルエットで着膨れ防止

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込・セール価格）

起毛感があり、あたたかみのある生地が冬ムードを盛り上げるフレアスカート。「裾に向かって広がるフレアシルエットながら、腰周りはすっきり」（公式サイトより）とのことで、広がっている裾とのメリハリにより気になるお腹まわりもスリムに見えるかも。縦のラインを強調するセンターラインも、スッキリ見えをサポートしてくれそう。

大人に似合う最旬モノトーンコーデ

ポロニットを合わせて、シックなモノトーン配色でまとめれば、大人に似合う最旬キレイめカジュアルコーデが完成。スタッフのHirokoさんが「ブーツで重心を落としてスッキリ見え」とコメントしているように、ボリューム感のあるブーツを選ぶことで、スタイルアップも狙えそうです。

着膨れ防止できそうな美シルエットスカート

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

「すっきりとした縦長ラインを強調」（公式サイトより）という、ロング丈のナロースカート。コンパクトなスラッシュポケットが、腰まわりの着膨れ感をセーブ。厚手でハリのある素材がシルエットの美しさを引き出し、スウェットとは思えないクリーンな着こなしを楽しめそうです。

厚手ニットコーデもスッキリ見え！

冬コーデの主役にしたいニットアイテムですが、着膨れが気になる……。そんなときも、Iラインシルエットがキレイなナロースカートを合わせれば、スッキリと着こなせそう。ポインテッドトゥのハイヒールブーツも脚長効果を高めてくれるはず。表情豊かなケーブル編みカーディガンを投入して、レトロっぽ可愛い冬コーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i