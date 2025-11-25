マイボイスコムは、2回目となる「栄養バランス」に関するインターネット調査を10月1日〜7日に実施した。栄養バランスに対する意識や食生活の状況などについて聞いた（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：10月1日〜10月7日、回答者数：1万1389名）。

ふだんの食生活について、あてはまると思うものを選んでもらった（複数回答）。「一人で食事をすることが多い」「同じようなメニューを食べる・繰り返すことが多い」が各3割強、「食べる食材がほぼ決まっている、同じ食材をよく食べる」が27.6％だった。栄養バランスに「気を付けていない方だ」と回答した人では、「一人で食事をする」「同じようなメニューを食べる・繰り返す」「炭水化物が好きでよく食べる」などが上位にあがっている。





ふだんの食生活で、栄養バランスに気を付けている人は、「気を付けている方だ」「まあ気を付けている方だ」を合わせて5割強だった。高年代層で比率が高く、70代では7割弱となった。一方、10〜30代では4割前後と低く、年代差が大きくなっている。





栄養バランスのとれた食生活のために実施していることがある人は35.3％。高年代層で比率が高く、特に女性60〜70代で顕著だった。「実施したいと思っているが、実施していることはない」は34.2％、女性40〜50代で高くなっている。

栄養バランスのとれた食生活のために実施していることがある人に、実施していることを聞いた（複数回答）。「野菜を中心に、肉・魚・乳製品などのバランスを考える」「適度な量を食べる」「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事にする」「毎日3食きちんと食べる」が各50％台だった。女性で比率が高い項目が多く、特に「彩りのよい食事・食材にする」は男女差が大きくなっている。





栄養バランス維持にあたり困難だと思うことは（複数回答）、「栄養バランスに配慮した食事の準備や、メニューを考えるのが面倒・時間がかかる」が33.7％、「お金がかかる」が30.0％、「どの栄養素が不足しているかがわからない」が19.1％だった。栄養バランスのとれた食生活を実施したいが、実施していない層では、「栄養バランスに配慮した食事の準備や、メニューを考えるのが面倒・時間がかかる」「お金がかかる」「モチベーションを保つのが難しい」が他の層と比べて高くなっている。