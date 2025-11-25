Photo: ヤマダユウス型

写真奥が「EMO-JP」、手前が「RiFF-JP」。

これが何百、何千台も飛ぶんだから、すごい規模なんだろうなぁ。

夜空をきらびやかに彩る、ドローンショー。株式会社レッドクリフは国内トップシェアのドローンショー会社で、大阪万博のフィナーレを飾ったと言えばご存知のお方もいるでしょう。

Inter BEEにも出展しており、ドローンショー専用機体「EMO-JP」、「RiFF-JP」、「FYLo EDU-JP」の3機種を展示していました。

ドローンショーで飛行するドローンをまじまじと観察できる機会は貴重ですね。

持ってみるとまぁまぁのズシっと感。でも重量の大部分はバッテリーとランタンな気がします。本体のみだとかなり軽かった。

こちらが取り外したLEDランタン。ランタンだけでなく花火やレーザーなど、他のペイロードに交換できるモジュール式なので、さまざまな演出が可能です。まさにドローンショー専用って感じですねぇ。

「そこはデリケートな部分なんですよ」とスタッフさんに言われたのが、上部のアンテナ部分。何台ものドローンが同時に飛行するんだもの、通信の安定性はなにより大事。

こちらは屋内向けのドローン「FYLo EDU-JP」。風が少ない環境での飛行を想定しているため、本体は小型軽量。飛行申請も不要だそうで、ライブやコンサートなどの屋内エンタメを盛り上げてくれますよ。

空を広告の場所に変えることができる、ドローンショー。SF映画などではホログラム広告が描かれたりしていましたが、何百台ものドローンが飛び上がる現代の空も、なかなかスゴいと思うんですよね。

